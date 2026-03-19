La nueva dinámica de la guerra en Líbano: los sirios huyen de las bombas para volver a su país

La situación en el Líbano sigue siendo más que preocupante. Los ataques por parte de Israel no cesan en un país constantemente bombardeado, donde el ejército israelí mantiene una operación terrestre en el sur del territorio. El conflicto ya ha provocado que más de 1.000.000 de personas hayan tenido que huir de sus hogares, entre ellas 350.000 niños, según ha explicado Marcoluigi Corsi, representante de UNICEF en el Líbano.

Refugios improvisados y escuelas cerradas

Desde Beirut, Corsi ha detallado que la mayoría de los desplazados se refugia en hogares de comunidades de acogida, mientras que solo un 10 o 15% se encuentra en refugios colectivos habilitados por el gobierno, como las escuelas. "No son infraestructuras que puedan acomodar a la gente, hay dificultades con el agua y el saneamiento de emergencia", ha señalado.

La mayoría intenta ir a comunidades donde puede encontrar refugio" Marcoluigi Corsi, representante de UNICEF en el Líbano

Alamy Live News. Beirut, Líbano. 18 de marzo de 2026. Unos hombres en motocicleta pasan junto a los restos de un edificio en Bachoura, que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí.

Los bombardeos se concentran sobre todo en la parte sur del Líbano, aunque también afectan a zonas de Beirut y al valle de la Bekaa, en la frontera con Siria. "En el norte, hasta ahora no hay [ataques]", ha precisado Corsi.

La ayuda de UNICEF y el retorno de los sirios

Desde el inicio de la emergencia, UNICEF trabaja sobre el terreno para dar respuesta. "Hemos distribuido agua, productos de higiene, apoyo nutricional y kits básicos a más de 110.000 personas desplazadas", ha afirmado el representante de la organización. Además, se proporciona apoyo psicosocial, servicios de protección infantil y se trabaja para reforzar la atención sanitaria y la continuidad educativa, ya que las escuelas permanecen cerradas.

Alamy Live News. Periodistas informan mientras el humo se eleva desde un edificio residencial arrasado por un ataque israelí en la madrugada en el centro de Beirut, Líbano.

Ante las fuertes lluvias de los últimos días, también se están entregando mantas, ropa de abrigo y ayuda económica para que las familias cubran sus necesidades más urgentes.

Lo que está pasando es que los sirios que viven en los lugares bombardeados, se van a Siria" Marcoluigi Corsi, representante de UNICEF en el Líbano

Una de las consecuencias inesperadas del conflicto es el retorno de refugiados sirios a su país. "Lo que está pasando es que los sirios que viven en los lugares bombardeados, que pueden, se van a Siria", ha revelado Corsi, quien ha calificado esta situación como una "dinámica interesante". A pesar de este movimiento, ha aclarado que "la mayoría de los desplazados son libaneses".