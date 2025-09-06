El director de un colegio de Madrid le requisa el móvil a un niño y no esperaba la respuesta que le da el padre al reunirse

Imagínate perder cada año 23 días. 552 horas que podrías utilizar para leer un libro, jugar al fútbol, cocinar o dar un paseo por la montaña. Pero, en lugar de eso, lo has usado mirando el teléfono móvil. Lucas, de 17 años, explica en La Linterna que lo que le “tiene adicto” es TikTok. “Dos horas de media diarias, y seis horas para todo el teléfono móvil”. Reconoce a Expósito que no está enganchado pero que quizás todo este tiempo lo podría destinar a algún otro hobbie.

“Podría potenciar hobbies como la cocina o leerme un libro”, lamenta. Y es que, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad , el 98% de los niños de entre 10 y 15 años usa Internet con el móvil de forma habitual en España y el 90% tiene ordenador. Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos de entretenimiento fácilmente accesibles.

Pablo tiene tres hijas y asegura que la tecnología es beneficiosa si hacemos un buen uso de ella, pero que hay que ser conscientes de que puede ser muy perjudicial. “Me preocupan las redes sociales porque sé que no son espacios seguros para los niños, y no las van a ser a medio plazo”, explica en COPE.

Europa Press Un niño usa el teléfono móvil y una tablet

Las medidas que proponen los expertos

En España, siete de cada diez niños de 10 a 15 años ya disponen de teléfono móvil. Por ese motivo, 50 expertos han elaborado un informe de más de 200 páginas y 107 medidas que podrían servir para proteger a los más pequeños. En él hay recomendaciones de todo tipo, y la primera tiene que ver con la limitación del uso del móvil. De 0 a 3 años se recomienda a no exponer a los niños, hasta las 6 cosas puntuales como contactos familiares; de 6 a 12 restringir el acceso y, hasta los 16, permitirlo bajo control parental.

Eso en cuanto al uso de los teléfonos. Otras medidas también están dirigidas hacia Internet y la protección de los derechos del menor. De cara a los influencer, intentar que no se expongan a los menores. Son avances que se hacen en España pero también en otros países. Por ejemplo en Australia acaban de prohibir las redes sociales hasta los 16 años. Por ahora no se sabe qué aplicaciones exactamente pero aquellos que se salten la ley se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de dolares.

Ana Caballero, de la Vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, y partícipe en el estudio, explica en La Linterna que “el problema de base es que hay aspectos comerciales que pasan desapercibidos, como que no se diseñan los productos teniendo en cuenta el interés del menor, si no que pase el máximo tiempo posible en pantalla”.

Alex Zea Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones

“Hemos tenido conocimiento de que en las redes sociales se banalizan las relaciones sexuales y hay un aumento de las ETS, así como de las agresiones sexuales”, explica Caballero en el caso de los menores.

el proyecto en el que se trabaja ya

Entre las alternativas en las que se trabaja y que podrían ayudar a evitar una posible adicción al teléfono móvil. Una de ellas es “ Balance Phone ” un proyecto de dos españoles que destinaban gran parte de su día al uso del móvil. “La idea nace de experiencia personal, de ver que nos costaba mucho cambiar nuestra relación con el móvil, vimos que eliminar app no funcionaba”, explica Albert, uno de los cofundadores de este proyecto.

“El primer motivo es el contenido adictivo y el propio diseño de un sistema operativo, con colores y señales, que fomentan el enganche”. El objetivo es intentar reducir el año que viene hasta 10 millones de horas perdidas frente a las pantallas. Han sido meses de trabajo para hacer un teléfono con limitadas funciones.

Hemos pasado de usar el móvil entre 4 y 5 horas al día, a 1 hora y media" Albert Creador de la herramienta 'Balance Phone'

Para Albert, el objetivo era “eliminar todo contenido adictivo, que se traduce en redes sociales, juegos, apuestas, pornografía o plataformas de streaming, además de simplificar la interfaz quitándole colores o notificaciones estimulantes”. Así, este nuevo dispositivo estará a la venta en dos semanas y parece que funciona. Eso es lo que nos cuenta Albert que ya ha visto reducido el tiempo de uso de su móvil y que por fin disfruta de otras cosas en la vida.

“Nosotros llevamos 8 meses usándolo y la sensación de liberación es brutal, hemos perdido la dependencia, y la prueba es que hemos pasado de 4 y 5 horas al día a 1 hora y media”, concluye.

El director de un colegio de Madrid

Por último, el director de La Linterna ha charlado con Chema, padre de dos hijos adolescentes que están en edad de estar mucho con el móvil y que, entre otras cosas, dedica su tiempo a impartir charlas a padres sobre educación y sobre el uso de los teléfonos móviles. Además de insistir en la importancia de la educación, señalaba en COPE una anécdota que le había contado recientemente el director de un colegio de su ciudad , Madrid, y la experiencia con el padre de un niño al que le había requisado el teléfono móvil en clase.

CORDON PRESS Niños estudiando con tablets en el colegio

“Un amigo director de un colegio me decía que le había quitado el móvil a un alumno por usarlo de más en el centro y que el padre le respondió al director “quédatelo tú, que a ti no te lo pide, pero a mí sí”. Chema señala que modificar las edades de uso es un parche y que, la mayoría de los padres, considera que se da los dispositivos demasiado pronto y, aún así, terminan entregándolo y “son los propios padres los que les abren las cuentas en redes sociales”.