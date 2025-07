El detalle de la nueva ley de pisos turísticos que puede dejar sin alojamiento a los españoles aunque ya han reservado para verano

Desde este martes ha entrado en vigor la nueva normativa que obliga a registrar todas las viviendas de uso turístico y de temporada en España. Esta ley, aprobada por el Gobierno central para regular un sector que hasta ahora funcionaba en buena parte en la alegalidad, impone que todo alojamiento turístico esté inscrito en un censo habilitado por el Ministerio de Vivienda. La consecuencia inmediata: aquellos que no cuenten con un número de registro oficial dejarán de figurar en plataformas como Booking o Airbnb. Incluso si ya han sido reservados para este verano.

El programa La Linterna, de la Cadena COPE, desgranó este martes en exclusiva los efectos de la norma y las primeras cifras de su aplicación. “Desde el 2 de enero había seis meses por delante para registrar los inmuebles, pero, como siempre, no se apeó el toro”, apuntó el director del espacio, Ángel Expósito. A día de hoy, según fuentes del Ministerio, se han dado de alta en la plataforma unos 215.000 alojamientos, aunque más de 15.000 han sido rechazados y cerca de 100.000 solo han recibido un número provisional.

La nueva ley de pisos turísticos

Iván Alonso, analista económico de La Linterna, explica que la ley llega “tarde, como siempre”, pero busca reforzar la transparencia y combatir el fraude en un sector que ha crecido de forma exponencial. En palabras del propio Alonso, “los apartamentos que no tienen número de registro, que no están en ese estatus censo, ya no están anunciados en las plataformas”. El experto recomendó a los usuarios que ya hayan reservado un alojamiento turístico para sus vacaciones que revisen cuanto antes si su reserva sigue activa en las plataformas digitales: “Métete en la aplicación, a ver si aparece ahí todavía”.

El caso de Nacho, propietario de una vivienda turística en Murcia, ilustra bien los problemas administrativos que está generando esta medida. “Primero tienes que hacerlo a través del registro de la propiedad y, una vez que has dado la documentación, tienes que esperar a que te respondan. Yo no he recibido respuesta”, contaba en el programa. “Sin ese número no se pueden ni publicitar en las plataformas como AirBnb o Booking”, lamenta.

¿Desaparece el anuncio de Booking?

Desde la Federación Española de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevitur), su presidenta Silvia Blasco advertía en La Linterna del perjuicio que puede sufrir el consumidor: “Si tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro tienen que ser eliminados de las plataformas, sí hay un daño a los usuarios finales. Lo más curioso es que yo sí que estoy habilitada legalmente en mi autonomía para alquilar”.

Ese matiz regional complica aún más el desarrollo del sistema. La ley nacional no se aplica de forma uniforme porque cada comunidad autónoma mantiene su propia regulación sobre las viviendas turísticas. En palabras de Alonso, “cada región tiene sus propios requisitos, y pueden no coincidir con los del registro del Estado”. El resultado es que, en algunas regiones, la implantación del nuevo registro ha sido dispar. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, apenas el 20% de las viviendas de uso turístico están registradas, pese a que es una de las regiones con mayor concentración de este tipo de alojamientos. En cambio, Cataluña y la Comunidad Valenciana ya superan el 65% de cumplimiento.

José Miguel Tavares, vicedecano del Colegio de Registradores, explicó también en COPE cómo será el procedimiento a partir de ahora. “El registrador comprobará que no existe impedimento en los estatutos de la comunidad de propietarios, que no se trata de una vivienda de protección oficial, que cuenta con la declaración responsable de la comunidad autónoma y, si es exigible, con licencia del ayuntamiento”. Una vez superados esos filtros, se emitirá un código de registro definitivo. Si se detecta alguna deficiencia, se dispondrá de un plazo de siete días para subsanarla. De no hacerlo, el código queda sin efecto.

Los motivos de la nueva ley

El Gobierno defiende la medida como un paso adelante en la profesionalización del sector. Según el Ministerio de Vivienda, la norma convierte a España en “el primer país europeo en aplicar esta normativa común”. No obstante, muchos actores del sector consideran que el sistema ha llegado con prisas, escasa información y sin una coordinación real con las comunidades autónomas.

El mismo día que se puso en marcha esta nueva ley, el Gobierno también anunció la adquisición de 40.000 viviendas de la Sareb —el llamado Banco Malo— para destinarlas a alquiler asequible. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, confirmó que también se incorporarán 2.400 suelos sobre los que se prevé construir otras 55.000 viviendas. “Se van a poner a disposición de la ciudadanía a través del recurso de la empresa pública de vivienda”, indicó.

El objetivo, según explicó Iván Alonso en La Linterna, es ampliar el parque público de alquiler a precios asequibles. “Veremos si se cumple, pero nos dicen que los precios estarán por debajo del mercado y que, en ningún caso, superarán el 30% de los ingresos familiares”, concluyó. Mientras tanto, a las puertas del verano, los usuarios deberán revisar sus reservas para no quedarse sin alojamiento por culpa de un registro que llega tarde y a trompicones.