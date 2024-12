Un profesor de un colegio de Murcia se duerme, llega tarde y no da crédito a lo que hacen los alumnos cuando mira por la ventana

Toni García Arias es profesor y director del colegio público Joaquín Carrión de San Javier, en Murcia, y lleva casi tres décadas dedicándose a la docencia, aunque esa no fuera su primera opción cuando tuvo que elegir carrera universitaria. Cuenta Expósito en La Linterna que al docente le gustaba mucho la inversión en bolsa, por lo que decidió estudiar económicas pero, al poco de empezar, se dio cuenta de que no era lo que esperaba de la carrera.

“Mucha gente que me conocía, decía "pero Toni, ¿por qué no estudias magisterio si siempre estás rodeado de niños y en las fiestas siempre tienes a los niños al lado?”, recuerda el propio profesor en los micrófonos de COPE. “Cuando hay comida, cenas familiares, estás rodeado siempre de los niños, que acaban al final contigo, es algo que se te da muy bien y, bueno, lo pensé, no era una opción que yo tuviera, pero puede ser que sea mi futuro”.

Sin saber muy bien si iba a ser la opción correcta Toni decidió arriesgarse y se matriculó en magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela, donde le bastó lo que le dijeron el primer día para que su carrera diera un giro de 160 grados.

La carrera de Toni, profesor de Murcia

“El primer día de clase, cuando comprendí el impacto que la educación tenía en un menor y el impacto que esa educación en un menor podía causar en la sociedad, me enamoré de la profesión y fue a partir de ahí ya cuando lo convertí, no sólo en mi profesión, sino también prácticamente en mi hobby dedicándole 24 horas al día”, relata Toni en La Linterna.

Nada más terminar la carrera, empezó a trabajar de profesor y siempre ha intentado que sus clases sean vivenciales. Es decir, busca que todo lo que él transmite tenga una funcionalidad práctica en la vida. Su objetivo es que sus alumnos puedan aplicar los conocimientos que aprenden en algo práctico y real.

“Hago proyectos como, por ejemplo, hacer una agencia de viajes donde los alumnos tienen que buscar información real sobre vuelos reales, distancias, precios de las entradas, las características fundamentales de la ciudad, la moneda que usan, cuántos habitantes tiene, una cantidad de datos importantes matemáticos, lingüísticos y, luego, hacer un diseño del viaje en cuestión”, cuenta en los micrófonos de COPE.

Como ejemplo, Toni y sus alumnos llevaron a cabo un proyecto en el que fabricaron cosas con una impresora 3D y tuvieron que hacer un plan de mercado y una página web para venderlo. Con el dinero que recaudaron financiaron parte del viaje de fin de curso. Así sus alumnos salen de sus clases perfectamente preparados en todos los ámbitos.

Qué premios ha ganado Toni

Integrar las tecnologías en la docencia no ha sido tarea fácil. Los profesores se han tenido que enfrentar a retos desconocidos y han tenido que ponerse al día con cosas con las que antes no contaban. “No podemos olvidar que la formación en un docente es fundamental y mucho más hoy en día que cambia tanto el mundo de un día para otro, sobre todo con las nuevas tecnologías y los nuevos metodologías”. Para el director del centro Joaquín Carrión de San Javier, el aprendizaje de cómo se motiva el cerebro: “los docentes tenemos que estar a la última en todos, porque el enseñar es un proceso complejo y a veces esa formación en España es bastante deficiente”.

Toni reúne todas las características que debe tener un buen docente y los numerosos premios que ha recibido lo demuestran. “En el 2018 gané el premio a Mejor Docente Primaria de España, en el 2022 gané el Global Teacher Award que es a nivel mundial y en el 2023 fui finalista de los prestigiosos premios de la UNESCO de los Global Teacher Price y luego he conseguido algunos premios por innovación educativa”, cuenta en La Linterna. Y es que esos galardones dan buena cuenta de 30 años de carrera profesional.

Lo que se encontró haciendo a sus alumnos

A pesar de los galardones que ha recibido, para el docente murciano solo hay uno que realmente certifica su trabajo, y lo que ocurrió un día que se quedó dormido y llegó tarde al trabajo. “Subimos las escaleras, había un silencio total y avanzamos por el pasillo y por el ventanuco que había en la puerta miramos”, cuenta a Expósito.

Asegura que “estaban el delegado y la delegada de mi clase sentados en mi silla y los alumnos corrigiendo en la pizarra los ejercicios del día anterior”. Algo que, para el profesor, supuso “la certificación de que lo que yo estaba enseñando y el modo en que estaba enseñando lo estaba haciendo bien”.

“¡Qué grande!”, exclama el director de La Linterna al oír la anécdota en directo. Y es que Toni es de esos profesores que a todos nos habría gustado tener en clase en algún momento. Transmite pasión cuando habla de su profesión y para él esa es la clave para ser un buen docente.