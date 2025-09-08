Cuenta, hipoteca o comisiones: así te afectaría como cliente la fusión de BBVA con el Sabadell

Comienza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decidan si aceptan la OPA del BBVA, que busca adquirir hasta un 30 % del capital. El plazo finaliza el 7 de octubre y una semana después se conocerá la respuesta de los accionistas. Pero, ¿cómo afectaría la fusión a los clientes?

Como ya hemos visto en otras fusiones como la de Bankia y CaixaBank, los clientes no tienen que hacer nada, según ha explicado Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE.

Sus cuentas e hipotecas mantienen las condiciones y, en todo caso, puede haber cambios en las comisiones.

No obstante, cabe recordar que esa posible fusión no llegaría antes del 2027 porque hay un veto del gobierno que obliga a que ambas entidades sigan funcionando por separado durante tres años en caso de que el BBVA se haga finalmente con el Sabadell. Algo que según los analistas, no sucederá si el banco vasco no mejora la oferta.

En este sentido, Manuel Pinto, experto en mercados considera que debido a las restricciones del gobierno, "BBVA acabará mejorando la oferta y esto es algo psicológico y es lo que puede finalmente inclinar la balanza hacia un lado u otro".

Y es que ahora mismo las acciones del Sabadell cotizan por encima de esa oferta del BBVA, así que se espera que los 200.000 accionistas del banco catalán apuren este mes que tienen por delante para decidir si venden a la espera de que el Consejo de Administración del Sabadell vuelva a reiterar la semana que viene su rechazo a esta OPA.

Alamy Stock Photo Una persona retira dinero en efectivo de un cajero automático

oferta insuficiente sobre la mesa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicaba el pasado viernes la aprobación del folleto de la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell.

La operación parte de un contexto complejo: a los precios actuales en Bolsa, aceptar la oferta no resulta rentable para los accionistas del Sabadell, ya que quien entregue sus acciones recibiría menos valor del que tiene hoy en el mercado.

La entidad vasca mantiene su planteamiento inicial: canjear una acción propia más un pago en efectivo de 0,70 euros por cada 5,5483 títulos de Sabadell. Pese a las presiones del mercado y al evidente desfase de valoración, el banco insiste en que la oferta es firme y que no habrá modificaciones.

Desde la dirección de BBVA se subraya que la OPA es más atractiva que cuando se presentó hace más de un año.

Según sus cálculos, la oferta actual implica valorar al Sabadell en unos 17.400 millones de euros, muy por encima de los 12.200 millones en que se tasaba la entidad catalana el 29 de abril de 2023, justo antes de anunciarse la operación.

No obstante el banco también respalda su postura con las previsiones de los analistas: estiman que la acción de BBVA aún tiene recorrido al alza, con un potencial de revalorización cercano al 8 %.

Por el contrario, esperan que el Sabadell ajuste su cotización a la baja alrededor de un 3 %, lo que reforzaría el atractivo relativo del canje.

El mensaje principal que traslada Carlos Torres a los accionistas del Sabadell es que, si aceptan la OPA, obtendrán una rentabilidad futura muy superior a la que recibirían en caso de que la entidad siguiera su camino en solitario. Según sus cálculos, la diferencia alcanzaría un 25 % más de beneficio por acción.