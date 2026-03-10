Gonzalo Escribano, experto energético: "Bajar los impuestos a la gasolina puede tener un doble filo, al consumidor no le gusta pagarlos pero hay que desincentivar importaciones"

La preocupación por el precio de los carburantes ha escalado a un nuevo nivel en España. En solo seis días, el precio del diésel se ha disparado 19 céntimos por litro, mientras que la gasolina ha subido 12 céntimos, una situación que los conductores como Enrique, entrevistado en el programa 'Herrera en COPE', califican de "desorbitada". La sorpresa es mayúscula al constatar que "el diésel está más caro que la gasolina, que esto yo no lo había visto en mi vida", como señalaba este conductor, quien teme que el precio supere pronto los 2 euros por litro.

Reunión de urgencia del G7

Ante esta escalada, los ministros de energía del G7 se han reunido de urgencia para analizar el impacto de la guerra en Irán sobre los precios. Sobre la mesa está la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo para mitigar la subida. Sin embargo, el investigador del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, ha advertido en 'Herrera en COPE' que la situación es inédita: "Nunca hemos experimentado una disrupción de este tamaño". Ha explicado que la medida ayudaría a enviar "la señal a los mercados de que los gobiernos están al mando", pero podría no ser suficiente para compensar la pérdida de casi 20 millones de barriles diarios que no circulan por el estrecho de Ormuz.

El experto ha insistido en la incertidumbre del momento: "Ayer los precios subieron y bajaron casi 10 dólares y hoy estaban bajando otros tantos, o sea que tenemos una situación muy, muy volátil y muy incierta todavía". Escribano subraya que la evolución del conflicto en el Golfo Pérsico será el factor determinante, por lo que, según sus palabras, "independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas vamos a tener una alta volatilidad en los precios".

El debate nacional: ¿bajar impuestos?

Mientras tanto, en España el debate se centra en las posibles medidas para aliviar el bolsillo de los consumidores. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha solicitado al Gobierno una rebaja del IVA del 21% al 10% o una reducción temporal del 50% en el impuesto especial de hidrocarburos. Según sus cálculos, estas medidas supondrían un abaratamiento inmediato de entre 15 y 22 céntimos por litro en los surtidores.

No obstante, Gonzalo Escribano ha alertado en el programa de radio sobre el "doble filo" de estas ayudas. El investigador ha explicado que los altos impuestos sobre los carburantes tienen un sentido económico para no perjudicar la balanza de pagos del país. "A nivel de país es importante que los impuestos mantengan su función para desincentivar las importaciones de unos combustibles cada vez más caros", ha sentenciado el experto del Real Instituto Elcano.

Finalmente, y ante la pregunta del periodista Jorge Bustos sobre posibles represalias comerciales de Estados Unidos, Escribano ha descartado que sea una preocupación real. Ha explicado que las exportaciones de petróleo y gas norteamericanas son realizadas por empresas privadas que "se deben a sus accionistas" y no a decisiones políticas, por lo que no se prevé un impacto en ese sentido para España.