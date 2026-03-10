"Lo que pasa con el precio de la gasolina es lo que llaman el efecto pluma, es decir, sube con mucha facilidad, aunque las estaciones no lo han comprado tan caro"

La escalada de precios en los carburantes ha vuelto a poner en alerta a los conductores, muchos de los cuales ya están aplicando técnicas de conducción económica para mitigar el impacto en sus bolsillos. En el programa Poniendo las Calles de COPE, el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha analizado junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' las claves de esta situación y ha ofrecido una serie de consejos para reducir el consumo.

¿Qué es el efecto pluma?

Ante la rapidez con la que los precios se disparan, 'Motorman' ha explicado el fenómeno conocido como el efecto pluma. Según el experto, este efecto describe cómo los precios suben con mucha facilidad, de manera casi automática, mientras que las bajadas se producen de forma mucho más lenta y paulatina. Esta situación genera perplejidad entre los consumidores, que no comprenden la inmediatez del encarecimiento.

Pixabay Un hombre reposta combustible en una gasolinera en plena subida de precios de los carburantes

Alfonso García ha señalado una práctica que alimenta esta asimetría: muchas estaciones de servicio venden combustible que fue adquirido antes de la subida del precio del barril de crudo. "Es curioso, porque a mí me sorprende, muchas estaciones de servicio durante esta semana, pues sus depósitos, muchos de ellos, a lo mejor ese combustible que han comprado [...] no la han comprado esta misma semana, no la han comprado con el precio nuevo de barril", ha comentado, sugiriendo que "hay gente que siempre aprovecha el tirón".

Consejos para ahorrar hasta un 20%

'Motorman' asegura que, aunque "milagros no hay", es posible reducir hasta un 20% el consumo si se siguen ciertas pautas. La primera es tener el coche en perfectas condiciones: motor, aceite y, fundamentalmente, los neumáticos con la presión correcta. Además, es clave conducir con suavidad, evitando acelerones y frenazos bruscos siempre que la seguridad lo permita, así como anticiparse en el tráfico urbano.

Otras medidas efectivas incluyen bajar la velocidad de 120 a 110 km/h en autovías, "adelgazar el coche" eliminando peso innecesario del maletero y retirando elementos como bacas o portabicicletas cuando no se usan, ya que empeoran la aerodinámica. También es recomendable evitar mantener el coche al ralentí y planificar los trayectos para no realizar recorridos cortos, pues un motor frío consume más.

Alamy Stock Photo Indicador de bajo nivel de combustible en el velocímetro

El transporte y las reservas estratégicas

El encarecimiento del combustible afecta de lleno al sector del transporte. Por ello, la patronal Fenadismer ha recordado la obligación legal de repercutir la subida del precio del gasóleo en las facturas. Esta medida, aprobada en marzo de 2022 a raíz de la guerra de Ucrania, sigue vigente y, según han recordado, "la cláusula no es una opción, es una obligación legal a día de hoy". Se considera una "medida de supervivencia" para autónomos y empresas, y el Ministerio de Transportes ofrece en su web una calculadora para facilitar esta actualización.

En este contexto de incertidumbre, 'Motorman' también ha informado sobre las reservas estratégicas de combustible de España, que actualmente garantizan el suministro para 93 días, siendo más de la mitad gasóleo. A su vez, ha advertido de los peligros de una práctica que ha resurgido: almacenar combustible en casa. "Cuidado que tengas garrafas específicas o moderadas y con un límite de litros, y cuidado en el transporte, porque siempre puede haber un riesgo", ha alertado el experto.