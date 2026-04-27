"Yo sigo pensando que el principal responsable del apagón sigue siendo quien tenía en sus manos la posibilidad de ordenar qué entraba y qué no"

Casi un año después del gran apagón eléctrico, la investigación para depurar responsabilidades se intensifica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de 35 nuevos expedientes a diversas empresas eléctricas, elevando la cifra total a 55. Esta nueva tanda de expedientes, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, afecta a compañías como Endesa, que acumula 11, TotalEnergies y Engie. Con estos, ya son 55 los expedientes abiertos por Competencia.

Almaraz y Red Eléctrica, los expedientes más graves

Entre los nuevos sancionados, la peor parte se la lleva la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que ha recibido un expediente calificado como 'muy grave'. Esta sanción la sitúa al mismo nivel que la impuesta la semana pasada a Red Eléctrica, la empresa pública encargada de operar el sistema. Para ambas, las multas por estas infracciones podrían alcanzar los 60 millones de euros.

Central Nuclear de Almaraz

Según ha aclarado Competencia, los expedientes se abren por supuestas prácticas irregulares que, aunque se produjeron en fechas distintas al 28 de abril del año pasado, constituirían 'indicios de posibles infracciones'. El regulador detecta 'incumplimientos mantenidos durante períodos prolongados' que habrían afectado al funcionamiento del sistema. No obstante, y ante la polémica generada, el organismo matiza que estos hechos no son obligatoriamente 'origen o causa de ese apagón'.

Yo sigo pensando que el principal responsable sigue siendo quien tenía en sus manos la posibilidad de ordenar qué qué qué entra y qué no entra"

Una causa 'multifactorial' que apunta a los tribunales

Durante su intervención en 'Clases de Economía de La Linterna' con Ángel Expósito, la experta económica Yolanda Gómez ha puesto el foco en el operador del sistema. "Yo sigo pensando que el principal responsable sigue siendo quien tenía en sus manos la posibilidad de ordenar qué entraba y qué no", ha afirmado. Gómez se ha mostrado escéptica ante el elevado número de expedientes, que podrían llegar a 96, cuestionando que tantas empresas actuaran mal simultáneamente, ya que Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo.

Para la subdirectora de ABC, "la prueba más fehaciente de que algo no se estaba haciendo bien es que a partir del apagón se empezó a utilizar mucho más gas en el mix energético para hacerlo más estable". Además, ha recordado que las eléctricas no pueden conectar o desconectar una central sin permiso de Red Eléctrica y ha vaticinado que, finalmente, "van a ser los tribunales quienes van a decidir" cuando industrias y ciudadanos reclamen indemnizaciones.

La prueba más fehaciente de que algo no se estaba haciendo bien es que a partir del apagón se empezó a utilizar mucho más gas en el mix energético"

EFE Una persona iluminada por los faros de un coche ante edificios a oscuras durante un apagón en el suroeste de Berlín

El Gobierno pide prudencia

Por su parte, el Gobierno mantiene una postura de prudencia. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la necesidad de esperar a que la investigación de la CNMC concluya. Aagesen ha señalado que los informes técnicos apuntan a un 'origen multifactorial' y ha pedido acogerse al rigor de los expertos, ya que el cambio de planificación de Red Eléctrica demostraría el origen del apagón. "Expertos a nivel europeo, expertos de la CNMC, y por los mejores expertos y conocedores de la operación del sistema, todos ellos están alineados", ha declarado.

La investigación de Competencia, abierta desde junio del año pasado, corre en paralelo a otras ya finalizadas o en marcha, como las encargadas por las propias eléctricas o la comisión de investigación en el Senado. El panel de expertos europeos ENTSO-E también atribuyó el colapso a una combinación de factores, entre los que se incluyen sobretensiones, oscilaciones previas y desconexiones máximas de generación.