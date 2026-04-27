"El riesgo con Ceuta y Melilla no es Marruecos, es que desde el resto de España se olviden de los españoles de allí, es uno de los rincones más vulnerables de nuestra patria"

En el programa 'La Linterna' de COPE, dirigido por Ángel Expósito, se ha analizado la compleja relación de España con Marruecos y Estados Unidos respecto a Ceuta y Melilla. Para ello, han contado con la intervención de Carlos Echeverría, profesor de relaciones internacionales en la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, quien ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de las ciudades autónomas.

Ese es el riesgo, y precisamente por eso existimos como observatorio desde 2020"

El principal peligro, según el experto, no reside tanto en la ambición de Rabat, sino en el abandono desde la península. Echeverría ha sido tajante al afirmar que “el gran riesgo es que nos olvidemos de Ceuta y Melilla”. Considera que es “uno de los rincones más vulnerables de nuestra patria” y que el verdadero desafío es mantener el compromiso de la ciudadanía y del Estado con estos territorios, que a menudo se preguntan si la OTAN los protege de forma oficial.

Alamy Stock Photo Una vista del puerto de Melilla, España

La alianza de Marruecos con EEUU e Israel

La creciente influencia de Marruecos se debe, en gran parte, a una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel que Echeverría califica de “imparable”. Esta relación se ha visto reforzada con la reciente noticia de que Estados Unidos va a instalar un centro de formación de drones en Marruecos. Para Israel, según el profesor, es un “privilegio tener un país árabe dócil como es Marruecos”, mientras que Estados Unidos valora sus lazos históricos con el reino alauí, como se refleja en el acuerdo de cooperación militar de 10 años.

Frente a esta situación, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla rechaza las voces “alarmistas” que sugieren que Marruecos podría reemplazar a España como principal aliado de Washington en la región. Echeverría subraya que las bases de Rota y Morón son fundamentales y que, de hecho, se están dando “pasos por parte estadounidense de compromiso” con ellas.

Si hay un aliado de Estados Unidos es España"

EFE Presidente Donald J. Trump

“Si hay un aliado de Estados Unidos es España”, ha sentenciado el profesor, recordando que el país norteamericano sabe que no puede prescindir del apoyo táctico español. No obstante, advierte que Marruecos aprovecha cualquier coyuntura para “difundir posibles dudas” sobre la relación hispano-estadounidense, una amenaza que pone a prueba la amistad con el país vecino. Por ello, insiste en que “España juegue a la grande”, ya que tiene “tantos asideros” para hacerlo.

Un equilibrio militar cambiante

Durante la tertulia, en la que también han participado Ignacio Camacho y Antonio San José, se ha puesto sobre la mesa un dato preocupante: el cambio en el equilibrio armamentístico. Si hace 20 años la superioridad militar española era “abrumadoramente favorable”, ahora existe “como mínimo un empate, sino superioridad marroquí”, gracias al armamento que Rabat ha adquirido de Estados Unidos y Francia.

Este reequilibrio de fuerzas se produce en un contexto en el que España perdió el contrapeso que tenía con el Sáhara “por voluntad propia”, según se ha comentado en el programa. Además, se ha consolidado un “nuevo eje estratégico del Mediterráneo” a través de los Acuerdos de Abraham, que unen a Estados Unidos, Israel, países del Golfo y Marruecos y refuerzan la posición de este último en el Sahel.

Ceuta y Melilla, territorio nacional y europeo

Echeverría ha insistido en diferenciar el estatus de las ciudades autónomas del de otros enclaves. “Las Malvinas son un territorio no autónomo. Ceuta, Melilla, los peñones, las chafarinas, perejil, son territorio nacional”, ha recalcado. Por este motivo, es crucial que sean incorporados “a todo tipo de acción por parte española y por parte europea”, ya que también son “territorio comunitario”.

La preocupación por la situación también ha sido compartida por otras voces, como la del coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien recientemente afirmaba: “Hay que estar muy atentos, me preocupa, Ceuta y Melilla, no hacemos política acertada con Marruecos”. Esta inquietud se suma al temor de que un futuro conflicto no sea militar, sino que se libre a través de la “presión migratoria”, como ya ocurrió en el pasado.