"La popularidad de Trump va al alza, es normal que surjan teorías de la conspiración, pero está en apuros por la guerra en Irán y el precio del petróleo"

El tercer intento de asesinato contra Donald Trump en menos de dos años ha vuelto a sacudir la actualidad internacional. El suceso, ocurrido en un hotel en Washington, se ha saldado con la detención de Coul Allen, quien ya ha comparecido ante un tribunal federal y ha sido imputado con tres cargos federales, incluyendo el de intento de magnicidio, por el que podría ser condenado a cadena perpetua. El ataque y sus implicaciones han sido analizados en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito junto al corresponsal David Alandete y los tertulianos Antonio San José e Ignacio Camacho.

Clamorosos fallos de seguridad

Uno de los puntos centrales del análisis han sido los clamorosos fallos de seguridad que permitieron al atacante aproximarse a su objetivo. El tertuliano Antonio San José ha expresado su incredulidad ante las imágenes, que muestran cómo el agresor aparece "a la carrera armado" y pasa por delante de los agentes. "¿Esto puede ocurrir?", se ha preguntado, calificando la situación como algo que "sinceramente, no puede ocurrir". El consenso es que el Servicio Secreto tendrá que dar muchas explicaciones sobre una posible relajación en el dispositivo.

El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha confirmado desde la propia Casa Blanca la gravedad del fallo. "Yo estuve, Ángel, en la alfombra roja, justo antes de entrar a la sala, y me pude acercar al secretario de estado, Marco Rubio y al de la guerra, cerca de ellos, y no pasé por un detector de metales", ha relatado. Según su testimonio, el atacante pasó por ese mismo punto sin control. El Hilton era un coladero, ha sentenciado con rotundidad.

El Hilton era un coladero, un verdadero coladero"

EFE La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, participan en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos.

A pesar de que el presidente ha intentado "restarle hierro al asunto", las consecuencias ya están en marcha. El Servicio Secreto acumula una serie de fracasos, como el tiroteo en Butler (Pensilvania), el asesinato de Kennedy o el intento de asesinato de Reagan en el mismo hotel Hilton. Alandete ha informado de que la jefa de gabinete, Susy Wils, "ha convocado una reunión esta semana con el jefe del servicio secreto para hacer unos cambios muy necesarios".

Cruce de acusaciones y polarización

La reacción política no se ha hecho esperar. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha responsabilizado a los demócratas y a los medios críticos de fomentar un "culto al odio". "Tantos, tantos años, los medios, los demócratas, la izquierda diciendo que Trump es Hitler, que Trump es fascista, que Trump es un nazi, esto tiene consecuencias e incita a locos como este a actuar", ha declarado la portavoz, según ha informado Alandete desde Washington.

Tantos años diciendo que Trump es Hitler, que es fascista, tiene consecuencias e incita a locos como este a actuar"

EFE Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump

Este clima de tensión es una de las mayores preocupaciones. El analista Ignacio Camacho ha advertido que los argumentos culpatorios y la retórica de que la "violencia engendra violencia" son "formas indirectas de armar la mano del siguiente tarado". Camacho ha recordado la larga tradición de magnicidios en Estados Unidos y ha lamentado que siempre haya "un tío dispuesto a cargarse a un presidente".

Impacto electoral y teorías de la conspiración

El atentado llega en un momento clave, con la popularidad de Donald Trump al alza. Según David Alandete, este ascenso es precisamente el caldo de cultivo para que circulen teorías de la conspiración que sugieren que el propio Trump podría haberlo orquestado. "Es normal que esto se piense" cuando "su popularidad va al alza", ha explicado el corresponsal.

Aunque ser víctima de un ataque puede granjearle la "simpatía de la población", el panorama para el presidente no está despejado. Alandete ha matizado que, simultáneamente, "Trump está en apuros por la guerra de Irán y también por el precio del petróleo". Este complejo escenario definirá los próximos movimientos en la carrera hacia las elecciones estadounidenses.