"Malditos sean los que pretenden justicia sobre asesinatos de la Guerra Civil de hace 87 años, cuando aquí tenemos más de 300 que no se resolverán, porque hay un pacto para que queden impunes"

El comunicador Luis del Val ha puesto el apunte al tema del día de 'La Linterna' de Expósito sobre los beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Su análisis parte del dolor de las víctimas, como el de Conchi, que vio cómo la banda terrorista asesinó a su tío y a su padre, y que ahora, con 67 años, padece fibromialgia y fatiga crónica. Una situación que se reaviva ante noticias como la de la salida de prisión de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', gracias a la aplicación de un artículo pensado para tratamientos específicos.

Los beneficios penitenciarios a los presos de ETA El tema del día Escuchar

El dolor de las víctimas frente a los homenajes

Para Luis del Val, hay "cientos de historias semejantes a las de Conchi y Maite Pagazaurtundua", de familiares que acampan en la ribera de un "río de sangre, largo y profundo". Ahora, lamenta, tienen que contemplar cómo "los que abrieron los manantiales de plasma y dieron trabajo a enterradores salen de las cárceles y son recibidos como héroes". Critica con dureza a quienes "afilan la espada en nuestro dolor y suscitan que la pena se convierta en rabia".

Esta situación, denuncia, convierte el País Vasco en un "infernal territorio, donde cada semana, cada mes, en algún sitio, se rinde homenaje a los torturadores que se dedicaron a segar vidas humanas". El comunicador se pregunta retóricamente si esa es la normalidad que se busca: "¿Exaltar la terrible atrocidad de matar al prójimo es convivencia?".

El crimen más atroz, el asesinato, no tiene castigo"

EFE La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha salido de la cárcel de Martutene de San Sebastián

La complicidad política y social

Del Val clama contra los "pútridos políticos que, en aras de su egoísmo, limosnean un puñado de votos de los pistoleros para que renazca la tristeza y la desesperanza". También señala a los "cómplices a su alrededor, desde delegados del gobierno a simples concejales que callan y otorgan y colaboran a esta monstruosidad".

La crítica se extiende al entorno social, a los "vecinos que se ponen la gabardina de cobardes y procuran no hablar con las víctimas". E incluso se la aplica a sí mismo: "Maldito sea yo mismo, que me olvido y descanso, como si esta atrocidad hubiera terminado". Todo ello contribuye, en su opinión, a que las víctimas comprueben que viven en un país donde "el crimen más atroz, el asesinato, no tiene castigo".

Este inmenso charco putrefacto inundará el país, y el olvido hará cómoda nuestra vida"

EFE Imagen de archivo del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza.

Un "pacto para que queden impunes"

El punto central de la reflexión de Luis del Val es la contradicción de la memoria. Carga contra "los que pretenden justicia sobre asesinatos de la guerra civil de hace 87 años, cuando aquí tenemos más de 300 que no se resolverán". El motivo, según afirma con rotundidad, es que "hay un pacto para que queden impunes".

Finaliza con una dura advertencia para el conjunto de la sociedad. Si no se levanta la voz, "este inmenso charco putrefacto inundará el país, y el olvido hará cómoda nuestra vida, sí". Pero advierte que, como consecuencia, "el podrido cieno de la injusticia elevará su nivel. Y un día, al intentar respirar, comprobaremos que en simetría con nuestro egoísta cerebro, estamos inundados de mierda".