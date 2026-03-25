Maite Pagaza, hermana de víctima de ETA, recuerda la profecía de su madre a Patxi López tras la salida de Anboto: "Harás cosas que nos helarán la sangre"

La salida de prisión de la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha reavivado el dolor de las víctimas y ha elevado la tensión política. En el Congreso, Núñez Feijóo ha acusado al PSOE de pactar "con los que mataban a sus compañeros", a lo que Patxi López ha respondido acusando al PP de una "utilización de mierda". En este contexto, Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, ha compartido su análisis en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito.

Los beneficios penitenciarios a los presos de ETA El tema del día Escuchar

Para Pagazaurtundua, la situación es "durísima" y "peor de lo que la gente de bien puede apreciar". Critica lo que considera una "utilización laxa o arbitraria o fraudulenta o de tongo" del reglamento penitenciario, que ha permitido la excarcelación sin que 'Anboto' haya colaborado para esclarecer otros crímenes ni haya mostrado arrepentimiento.

Una profecía cumplida

Durante la entrevista en COPE, Pagazaurtundua ha recordado la premonitoria frase que su madre, Pilar, le espetó en su día a Patxi López: "Patxi harás y dirás cosas que nos helarán la sangre, que solo se quedan nuestros muertos". A la pregunta de si se ha cumplido, la respuesta de Maite es tajante: "Y es cierto, se ha cumplido absolutamente".

Harás y dirás cosas que nos helarán la sangre"

EFE/Javier Echezarreta Pilar Ruiz (2 dcha) y Maite Pagazaurtundua (2 izda), madre y hermana de Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía Local de Andoain asesinado por ETA, junto al entonces secretario general de los socialistas vascos, Patxi López (dcha), y Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, también asesinado por la banda terrorista

Explica que las asociaciones de víctimas llevan "muchos, muchos años" alertando de que cada paso dado por el socialismo era parte de una estrategia. Pasos como la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco, los acercamientos o la remodelación de las cárceles formaban parte de una "estrategia supuestamente humanitaria y reinsertadora, pero que es falsa", porque el Partido Socialista "los ha aceptado como si fueran suficientes".

El falso humanitarismo de los herederos de ETA

Pagazaurtundua denuncia la "impunidad social" que se vive en el País Vasco y Navarra, donde "miles de niños crecen viendo fotos de asesinos como si fueran héroes". Sostiene que el entorno de la banda terrorista nunca ha tenido intención de arrepentirse porque "creen que los que fueron asesinados están bien asesinados" y que simplemente han sido "muy hábiles" en su estrategia de comunicación para "hacerse los buenos".

La sociedad vasca no ha recuperado nunca la normalidad política"

EFE La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha salido de la cárcel de Martutene de San Sebastián

La hermana de Joseba Pagaza cree que se ha perdido una oportunidad para haber puesto límites al mundo radical para que evolucionase. En lugar de eso, "se les ha reforzado en sus sesgos y ahora hay nuevos ropajes para las nuevas formas de totalitarismo". En este sentido, Maite Pagazaurtundua lamenta que "la sociedad vasca no ha recuperado nunca la normalidad política" y sigue "subordinada a los dictados hegemónicos del nacionalismo".

El origen de una democracia degradada

Según su análisis, el punto de inflexión fue en 2003. Tras la ilegalización de las marcas políticas de ETA, existió "una gran oportunidad de haber jugado a una política de estado más seria", pero se optó por "lo más poquitero". Considera que el Partido Socialista, con "una visión muy torpe que les ha hecho muy malos", les echó un "capote" que ha culminado en la situación actual, dejando "mucha toxicidad" en todo el ecosistema político español.

Pagazaurtundua concluye que, aunque la gente está preocupada por otras crisis, la situación en el País Vasco es más profunda de lo que parece. Advierte de que "la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestras instituciones en estos últimos años se ha degradado tanto que afecta también al final a la gestión de los asuntos públicos".