Ladrón de Guevara, abogada experta en víctimas del terrorismo, sobre Anboto: "El artículo 100.2 se concibió como una medida excepcional, se usa como un tercer grado encubierto para etarras"

La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha salido este lunes de la cárcel de Martutene después de que el Gobierno Vasco le haya concedido la semilibertad, una decisión que le permite solo tener que regresar a prisión para dormir de lunes a viernes. En el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, la abogada experta en víctimas del terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, ha analizado esta polémica medida.

Ladrón de Guevara ha denunciado que la herramienta legal utilizada, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se está aplicando de forma desviada. "Se introdujo desde una perspectiva de la excepcionalidad", para casos como tratamientos médicos de reclusos que no cumplían los requisitos del tercer grado, pero "en los últimos años se está generalizando su aplicación a todos los reclusos como un paso previo al tercer grado".

En el caso de los presos de Eta, "se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos para la progresión a tercer grado".

EFE Vista de la cárcel de Martutene de San Sebastián, tras la concesión de un régimen de semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el mismo que se otorgó en su día

Días complicados para las víctimas

La abogada ha reconocido en antena que "están siendo días complicados para las víctimas". Esta decisión ha generado un enorme escándalo y malestar, y no es un hecho aislado. "Hace un mes conocimos a Cherokee, que también se le concedía este 100.2", ha recordado Ladrón de Guevara.

Desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias, la abogada ha señalado que "casi un centenar, estamos en 96 o 97 etarras, han sido progresados a tercer grado, y a entre 35 y 40 se les ha flexibilizado con el 100.2". "Las imágenes de hoy viéndola salir de la cárcel pues a mí me han costado, y he estado todo el día recordando que hace apenas 5 años estábamos en el primer juicio a Anboto aquí en España", ha confesado.

No son decisiones aisladas, es verdad que estas últimas, pues han generado, pues mayor escándalo con con toda la lógica"

Un requisito "laxo" y sin arrepentimiento

Uno de los puntos más polémicos es que para aplicar el artículo 100.2 "no es necesario ni el arrepentimiento ni la colaboración con la justicia". La letrada ha explicado que es una decisión más de política penitenciaria que puramente legal, ya que la ley es ambigua. "Es tan legal hacerlo como no hacerlo, y todo depende de dónde pongamos el listón", ha afirmado.

EFE La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha salido de la cárcel de Martutene de San Sebastián

Ese listón es el "pronóstico favorable de reinserción", un concepto que, a su juicio, se interpreta de forma muy laxa, llegando a aceptar "una carta casi tipo" que los presos copian. Por ello, desde la asociación de víctimas reivindican que el listón se ponga "en la colaboración efectiva con la justicia", para que los terroristas ayuden a esclarecer los crímenes pendientes.

El cómputo de penas en Francia, la clave

La situación de Anboto ha sido posible por "la aprobación de una ley de hace un año y medio, que les permite computar las penas cumplidas en Francia". La etarra cumplió 16 años de condena en Francia y lleva 6 en España; sin esa ley, "hubiésemos puesto el contador a 0" y "no podría haber accedido al 100.2".

Ladrón de Guevara también ha querido aclarar la duración de las condenas. Aunque Anboto fue condenada a cientos de años, "en España hay unos límites máximos de cumplimiento". Para ella, el límite es de 30 años, de los que ya ha cumplido 22. Las víctimas aceptan las normas, pero exigen "que no cumplan ni un día más de lo que les corresponde, pero tampoco ni un día menos".

El artículo 100.2 se concibió como una medida excepcional, se usa como un tercer grado encubierto para etarras"

De cara al futuro, la abogada se ha mostrado pesimista y teme que se verán más casos similares. "Lo vamos a ver con todos", ha advertido, como parte de unas páginas injustas que se están escribiendo en el tratamiento a las víctimas. Ha recordado que el 100.2 es el "paso previo al tercer grado" y que del total de 125 presos de ETA, "ya el 60 por 100 está saliendo todos los días de la cárcel".