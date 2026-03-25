Lethal Crysis descubre en Gabón la cara oculta de África: elefantes en la playa y ritos de iniciación secretos

Gabón es uno de los países más ricos de África en recursos naturales pero con gran parte de su población viviendo en pobreza. Ahora vive una etapa de incertidumbre tras el golpe de Estado militar de 2023 que puso fin a más de 50 años de gobierno de la familia Bongo.

Hasta este país, cubierto casi en un 90% por una de las selvas más densas del planeta, ha viajado el colaborador de 'La Tarde' de COPE, Lethal Crysis, para mostrar la realidad social y natural del país. "Llego de allí recién ayer por la tarde, así que lo traigo fresco, fresco, y es uno de los lugares más interesantes que yo he conocido", ha explicado en el programa.

Encuentros únicos con la fauna salvaje

El documentalista ha destacado que Gabón ofrece dos facetas increíbles: los encuentros con fauna salvaje, que son "únicos en todo el mundo", y su profunda espiritualidad, que le ha valido el apodo de "el Tíbet de África".

Uno de los momentos más impactantes de su viaje ha sido el avistamiento de elefantes de bosque en la playa, un comportamiento que solo puede presenciarse allí. Lethal Crysis ha aclarado que los animales salen de la selva para alimentarse de unos arbustos ricos en sodio debido a la proximidad del mar.

He sido parte de un rito de iniciación a través de la sumisión. Hay violencia y vejación y esto es el mayor reto Lethal Crysis Documentalista

La experiencia, según ha relatado, ha sido de inmersión total en la naturaleza. "Dormimos en carpas, no teníamos ni atrás la casa. O sea, estábamos en mitad de la absolutamente nada", ha comentado sobre el campamento. En su expedición también ha buscado a los llamados "surfing hipos", hipopótamos que se meten en el mar, un fenómeno único en el mundo, aunque una fuerte tormenta les sorprendió durante el trekking nocturno. "Es brutal, porque en la noche es la más absoluta oscuridad con linternas en la cabeza", ha descrito sobre la experiencia.

El 'Tíbet de África' y sus ritos ancestrales

La otra cara del viaje de Lethal Crysis ha sido la exploración de la espiritualidad gabonesa. Aunque en el país conviven numerosas etnias como los punu, los fan o los babongo, existe una espiritualidad general que las une: el Bwiti. Se trata de un sistema iniciático de rituales que comparten la mayoría de ellas.

El corazón de esta cosmovisión es el iboga, una planta sagrada con propiedades alucinógenas que contiene el compuesto de la ibogaína y que es fundamental en sus ceremonias.

La identidad más importante de este rito es que es un acto de fe" Lethal Crysis Documentalista

El viajero ha participado en varios rituales, aunque ha podido desvelar pocos detalles por el secretismo que los envuelve. Presenció el Bwiti Disumba, una ceremonia que utiliza el fuego para conectar con el mundo de los espíritus, y se sometió a un rito de iniciación llamado Mbwiri.

Sobre este último, ha explicado que no puede contar lo que sucede porque "la persona que lo va a hacer tiene que aceptar sin saber lo que le van a hacer". Lethal Crysis estuvo encerrado "en clausura dos días" y ha afirmado que "la identidad más importante de este rito es que es un acto de fe".

Una cultura que se resiste a desaparecer

Lethal Crysis ha vuelto de Gabón con la sensación de haber visitado un país "increíble". Ha confesado sentirse "muy realizado y conectado, sobre todo con la parte antropológica".

Según ha explicado, aunque las etnias gabonesas ya no mantienen un estilo de vida tradicional y han incorporado elementos modernos como Internet o la televisión, su núcleo espiritual permanece intacto. "El sistema del Bwiti es tan importante para ellos que ni la actualidad ni el futuro que llega [...] acaba con ello", ha concluido.