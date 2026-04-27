Luis del Val recuerda a Pedro Sánchez la promesa que hizo tras el apagón: "Nadie ha asumido responsabilidades, ni se ha explicado, oficialmente, lo que pasó"

El periodista Luis del Val, en su intervención en el programa 'La Linterna' de la COPE, ha analizado junto a Ángel Expósito el aniversario del gran apagón que sufrió España. Un año después del incidente, Del Val ha criticado duramente la gestión del Gobierno y la ausencia de explicaciones oficiales, recordando la promesa que hizo el presidente Pedro Sánchez de depurar responsabilidades.

Un año del gran apagón en España El tema del día Escuchar

Un año sin respuestas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció horas después del incidente para asegurar que se investigaría lo ocurrido. Del Val ha recordado sus palabras exactas: "Prometo llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas y exigirlas también". Sin embargo, el periodista ha denunciado que, transcurrido un año, "nadie ha asumido responsabilidades, ni se ha explicado, oficialmente, lo que pasó".

Nadie ha asumido responsabilidades, ni se ha explicado, oficialmente, lo que pasó"

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Del Val ha rememorado cómo el apagón sorprendió a la entonces ministra de Transición Ecológica, Sara A. Gessen, en plena reunión con inversores, proyectando una imagen de inseguridad que, según el periodista, trasladó a los presentes "a una república del tercer mundo". El propio comunicador se vio afectado personalmente por el caos, al quedar atrapado en un tren AVE con destino a Sevilla que se detuvo cerca de Toledo.

La energía nuclear, en el punto de mira

Para Luis del Val, la causa del incidente radica en la "ideología dominante de este gobierno contra la energía nuclear", y ha recordado que no existen garantías de que no se produzca un nuevo apagón. Ha señalado que mientras otros países de la Unión Europea la consideran una energía limpia, el Ejecutivo español la demoniza. Según su análisis, el incidente se produjo por una "falta de energía procedente de las nucleares y exceso de las llamadas ecológicas".

La realidad, nunca le estropeará la ideología a este gobierno"

(EPA) EFE Fotografía de la Gran Vía sin luz durante el apagón masivo del sistema eléctrico en Madrid

El periodista ha concluido afirmando que "la realidad, nunca le estropeará la ideología a este gobierno", y ha añadido que al apagón energético se suma un "apagón informativo" sobre lo sucedido. Una situación que ha generado un sobrecoste en la factura de la luz para los consumidores debido a la operación reforzada tras el incidente.