Aitor Ruibal, en El Partidazo de COPE: "El gol de Amrabat... ¡Terrible! Me he quedado como... ¿qué está pasando? Surrealista!"

Aitor Ruibal ha repasado la actualidad del Real Betis en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. El jugador bético ha destacado que, tras la última victoria, el equipo ha recuperado las buenas sensaciones, algo que "es lo que más nos estaba costando encontrar". Según Ruibal, el equipo salió "muy convencido" y fue consciente de que "había que demostrarlo en el campo".

El futbolista ha reconocido que el equipo venía de una mala racha anímica. "Las sensaciones no eran buenas y teníamos que revertir esa situación", ha explicado. Ruibal ha señalado el derbi como el punto de inflexión negativo que afectó al vestuario y del que necesitaban reponerse cuanto antes.

Paciencia y un paso adelante

Ante los días difíciles después del derbi, Ruibal ha desvelado que el mensaje dentro del vestuario fue de calma. "Siempre dándole a ver al equipo que hay que tener paciencia, que estas situaciones pues pasan a todos los equipos, porque no siempre se puede estar bien", ha comentado. La clave, según él, es mantener la calma porque "las rachas, pues van llegando".

El punto de inflexión para la mejoría llegó en el partido contra el Celta, a pesar de no lograr el triunfo. "El otro día dimos un paso adelante también contra el Celta, y, aunque no conseguimos la victoria, pues la sensación era diferente", ha afirmado el jugador. Para Ruibal, "lo más difícil es salir de esa sensación, de esa racha".

El gol 'surrealista' de Amrabat

Uno de los momentos más comentados del último partido fue el gol de Amrabat, que Ruibal ha calificado como "terrible". El jugador ha confesado que no entendía lo que estaba pasando: "La jugada ha sido muy surrealista". Además, se ha alegrado por su compañero, a quien considera una "pieza clave" y de quien ha destacado que "ha trabajado mucho para volver lo antes posible".

La Champions y la anécdota de los cromos

Mirando al futuro, el Betis se enfrentará al Sporting de Braga en la Europa League. Ruibal ha admitido que el vestuario es consciente de la importancia de que los equipos españoles avancen en competiciones europeas para asegurar una quinta plaza para Champions. "Eso lo tenemos en mente", ha asegurado.

En un tono más personal, el futbolista ha bromeado sobre su polivalencia en el campo, afirmando no saber en qué posición sale en los cromos de Panini. "Habrá que preguntar a los de Panini, claro, lo que digan los de Panini es lo que eres", ha dicho entre risas.