Elvira Roca Barea, historiadora: "No corresponde a España sentir vergüenza por la Conquista de América pero tampoco sentir orgullo, no somos los mismos españoles"

Unas recientes declaraciones del rey Felipe VI sobre la conquista de América han reavivado la polémica histórica. Durante una intervención, el monarca reconoció que, con los valores actuales, hay aspectos de aquel periodo que "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", en alusión a los "abusos" que existieron. Estas palabras, pronunciadas en el programa 'Herrera en COPE' y analizadas por el periodista Jorge Bustos, han generado un intenso debate político y social.

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Bustos ha señalado que las declaraciones completas del rey también reivindican la obra legislativa de la Corona española, como las Leyes de Indias, que buscaban la "defensa de la dignidad del indígena". Sin embargo, considera que sacar de contexto la admisión de los abusos ha servido para "montar el tinglado" por interés político en un clima de "polarización identitaria".

Reacciones a ambos lados del Atlántico

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado las palabras del rey como "un gesto de acercamiento", aunque lo considera insuficiente. Sheinbaum, que no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, ha dejado la puerta abierta a asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, tras reconocer "excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".

En España, las reacciones han sido diversas. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que suscriben "al 100 por 100 las palabras de su majestad Felipe Sexto". Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a interpretar las declaraciones en su contexto completo, refrendando su "orgullo por el legado español".

(EPA) EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La visión más crítica ha llegado desde Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha tachado las declaraciones de "claramente insuficientes". Según Belarra, "no están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática, de la memoria colonial, para reconocer las vulneraciones de derechos y también las consecuencias económicas que eso ha tenido para los países colonizados".

La visión de la historiadora Elvira Roca Barea

Para profundizar en el debate, Jorge Bustos ha conversado con la historiadora Elvira Roca Barea, autora de "Imperiofobia y leyenda negra". Roca Barea ha criticado el "presentismo moral", que consiste en juzgar el pasado con los valores actuales. Lo describe como el "producto de una sociedad que se ha ido infantilizando" y que ignora las condiciones de vida que determinaban el comportamiento en otras épocas.

La historiadora también ha hecho una distinción clave: no toda expansión es un imperio. Sostiene que los imperios que perduran, como el romano o el español durante 300 años, lo logran porque generan "formas de inclusión", a diferencia de aventuras generacionales como el imperio napoleónico. Según ella, "un imperio cruel no dura".

Uno de los puntos más relevantes de su análisis es el rechazo al uso de la primera persona del plural para hablar de la conquista. Roca Barea argumenta que la identificación de "aquella España con esta España no se sostiene", y que los españoles del siglo XVI son, en realidad, "los antepasados de los hispanoamericanos". "Si tienen un problema para aceptar sus ancestros, pues es un problema de ellos, pero no es un problema nuestro", ha sentenciado.

A nosotros, exactamente, nos corresponderá estudiar el pasado e intentar comprenderlo" Elvira Roca Barea Historiadora

Frente a la idea de sentirse "orgulloso" o "avergonzado", la experta ha concluido que esa responsabilidad no es nuestra. "A nosotros, exactamente, nos corresponderá estudiar el pasado, intentar comprenderlo en sus efectos sobre el presente, etcétera, etcétera", ha explicado, subrayando que el vínculo actual con ese pasado es a menudo una "ficción" usada políticamente.