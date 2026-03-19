La Fundación ”la Caixa” impulsa el futuro de la ciencia con 100 nuevas becas a investigadores de excelencia

La Fundación ”la Caixa” ha anunciado la concesión de 100 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores para que desarrollen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal. De ellas, 60 se enmarcan en el programa de doctorado In-Phinit y 40 en el de posdoctorado Junior Leader, con el objetivo de impulsar la investigación de excelencia en la península.

Para esta nueva promoción de becarios, la entidad destinará un total de 22 millones de euros. Tal y como ha destacado el director general de la Fundación ”la Caixa”, José María Corona, este programa de becas es uno de los más importantes de los promovidos por entidades privadas en Europa, tanto por el número de ayudas como por la diversidad de disciplinas que abarca.

Un programa para mentes brillantes

El perfil de los seleccionados es eminentemente internacional. De los 100 investigadores, 41 son españoles y 59 son extranjeros, procedentes de 25 países distintos, con Italia (14)}, {Portugal (12)} y {Alemania (5) a la cabeza.

Las becas se han distribuido en más de 70 centros de investigación. Entre las especialidades con mayor representación se encuentran la ingeniería y la tecnología biomédica (8 becarios cada una), seguidas de la astronomía, la astrofísica y la biología celular (6 cada una). También destacan áreas como las neurociencias, la oncología, la física teórica o las matemáticas.

Formación integral más allá del salario

Las ayudas no solo ofrecen salarios competitivos, con una dotación de 121.000 euros para los doctorados y 310.000 euros para los posdoctorados. También incluyen un sólido programa de formación transversal para reforzar aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores y el liderazgo.

Una de las beneficiarias es Inoa Santos, investigadora social becada en la Universidad de Deusto. Para ella, la ayuda es fundamental: "Para mí, recibir esta beca de la Fundación La Caixa significa poder estudiar con muchísima menos presión económica y tener acceso a unos recursos a los que, si no, no tendría ningún acceso".

El proyecto de Santos se centra en estudiar el rol del coordinador de intimidad en el teatro y en la sociedad. Con su investigación, busca descubrir nuevas formas para luchar contra la violencia de género en las artes escénicas.

Dos vías para atraer y retener talento

El programa cuenta con dos modalidades para optar a las ayudas. La modalidad incoming está dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad que quieran desarrollar su labor en centros de excelencia españoles o portugueses y que no hayan residido en estos países más de 12 meses en los últimos tres años.

Por otro lado, la modalidad retaining se orienta a investigadores que ya hayan residido en España o Portugal más de un año. El objetivo de esta vía es retener el talento y permitir que continúen con su investigación en cualquier universidad o centro de la península.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta estratégica por la educación de la fundación, una de las prioridades de su presidente, Isidro Fainé. Este año, la entidad destinará cerca de 49 millones de euros al área de Educación y Becas, lo que representa un 7 % de su presupuesto total, con el foco puesto en la equidad, la excelencia académica y la formación docente.