Pedro Prieto, experto energético: "Un barril de petróleo tiene la energía de 10 kilovatios/hora, es decir, calienta una casa durante un día, consumimos 100 millones de barriles diarios"

El conflicto en Oriente Medio ya se está notando en los bolsillos de los españoles. El precio de la luz ha superado este lunes los 100 euros por megavatio hora, con un incremento del 700% en una sola semana, y la tensión se refleja también al repostar. Según ha confirmado el ministro Carlos Corpó, la guerra ha provocado una subida de en torno a 15 céntimos el litro de la gasolina y de casi el doble, unos 28 céntimos, en el caso del gasoil.

Este escenario de incertidumbre mantiene el precio del petróleo en una montaña rusa. El barril de Brent, referencia en Europa, ha llegado a rozar los 100 euros, 40 más que hace un mes, aunque en las últimas horas habría bajado hasta los 87 dólares. Esta caída se ha producido después de que Trump haya asegurado que la guerra en la zona va a durar poco, una afirmación que los mercados acogen con cautela.

La realidad física frente a los mercados

En el programa La Linterna de COPE, el periodista Ángel Expósito ha conversado con Pedro Prieto, vicepresidente de AEREN (Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos), quien ha advertido sobre la diferencia entre los precios de mercado y la realidad física de la energía. Prieto cree que "si el petróleo sigue sin fluir, vamos a ver lo que los mercados pueden aguantar controlando los precios". En su opinión, podría llegar un momento en que se pierda el control y "el precio del petróleo se va a disparar de forma muy brusca".

Alamy Stock Photo El oleoducto Transisraelí, también Tipline o Eilat-Ashkelon, es un oleoducto en Israel que transportaba petróleo crudo procedente de Irán.

Reservas estratégicas, un parche a corto plazo

Ante la pregunta sobre la decisión del G7 de no liberar, por ahora, las reservas estratégicas de petróleo, Prieto se ha mostrado escéptico. Considera que, de producirse, "es para el corto o muy corto plazo", calificando la ayuda como "relativamente insignificante".

El experto ha explicado que no todos los países están igual de preparados. Mientras que naciones como Japón o Corea del Sur tienen reservas para casi un año, otros como India y Pakistán apenas disponen para 25 días. Esta situación es especialmente peligrosa al tratarse de dos potencias nucleares, ya que, como ha sentenciado Prieto, "el petróleo es la sangre del sistema".

La dependencia de España y el estrecho de Ormuz

Aunque la Unión Europea no es la región más perjudicada, con una dependencia de entre un 10% y un 25%, Prieto ha recordado que existen alternativas "de momento". El verdadero punto crítico es el estrecho de Ormuz, un cuello de botella para el comercio mundial de crudo.

Alamy Stock Photo Costa iraní cerca del estrecho de Ormuz. Buque portacontenedores gigante en el estrecho de Ormuz.

El vicepresidente de AEREN ha aportado un dato crucial que a menudo se pasa por alto. Los medios suelen cifrar en un 20% el petróleo mundial que pasa por Ormuz (20 de los 100 millones de barriles diarios que consume el planeta). Sin embargo, Prieto ha aclarado que esa cifra en realidad supone el 40% del petróleo realmente exportable, ya que los países productores consumen la mitad de lo que extraen. "Un barril tiene la energía de 10 kilovatios/hora, es decir, calienta una casa durante un día, y estamos consumiendo 100 millones de barriles diarios", ha detallado. Esto deja a los países totalmente importadores como España en una posición de dependencia "tremenda".

Para el experto, esta vulnerabilidad dibuja un panorama muy complejo. La posibilidad de que se corten flujos de suministro tan importantes como los del Golfo Pérsico tendría consecuencias directas y severas para la economía española. La conclusión de Pedro Prieto sobre el escenario energético actual ha sido tajante: "La situación es dramática, es muy dramática".