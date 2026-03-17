Pablo Irimia, neurólogo, sobre el brote de meningitis: "Los afectados pueden haber recibido una vacuna de las anteriores, que no es la mejorada"

Un brote de meningitis en el Reino Unido ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias tras cobrarse la vida de dos estudiantes, una de ellas de 18 años. Hay, además, 13 personas hospitalizadas, la mayoría estudiantes de la Universidad de Kent, que ha decidido suspender los exámenes presenciales para evitar nuevos contagios. Actualmente, se investiga si el origen del brote pudo estar en una discoteca de la zona.

En el programa 'La Linterna' de COPE, el doctor Pablo Irimia, especialista en neurología en la Clínica Universidad de Navarra, ha explicado la gravedad de esta enfermedad. La meningitis es una "inflamación de las meninges", las cubiertas protectoras del cerebro y la médula espinal. Según el experto, aunque es "muy infrecuente", se trata de una infección "muy grave" con una elevada mortalidad que puede alcanzar hasta un 10% de los afectados.

Contagio y síntomas de alerta

El contagio de la meningitis se produce de persona a persona. El doctor Irimia ha señalado que existen portadores del germen que no desarrollan la enfermedad, pero que, en ocasiones, por una cepa más invasiva o una mayor susceptibilidad del huésped, se puede producir un brote. La combinación de estos factores puede provocar que "muchas personas a la vez entren en contacto" y la cepa se propague. Esta situación puede llevar a ingresos de urgencia que marcan la vida del paciente.

La fiebre es muy alta, va acompañada de una alteración del nivel de conciencia"

(Foto de ARCHIVO)Los pediatras piden que la vacuna de la meningitis B sea financiada o haya ayudas para familias con pocos recursos11/1/2018

Los síntomas más característicos son dolor de cabeza, fiebre y rigidez de nuca. Sin embargo, el neurólogo ha matizado en el programa dirigido por Expósito que la clave para no caer en el alarmismo está en la intensidad: "La fiebre es muy alta, va acompañada de una alteración del nivel de conciencia". Esta combinación es el signo distintivo. Conocer los síntomas habituales de la meningitis es clave para una detección temprana.

El papel clave de la vacunación

Ante un caso confirmado, el tratamiento es claro: administrar "antibióticos de forma muy, muy rápida", ya que el inicio precoz reduce drásticamente la mortalidad y las secuelas. Además, a los contactos directos de los afectados también se les administran antibióticos de forma preventiva para erradicar el germen y cortar la cadena de transmisión.

Los afectados pueden haber recibido una vacuna de las anteriores, que no es la mejorada"

La vacunación es la mejor herramienta de prevención, aunque su protección no es total. El doctor Irimia ha explicado que las vacunas han mejorado progresivamente. Sobre el brote actual, el especialista apunta a una posible causa: "Probablemente, en estas personas que han tenido ahora la enfermedad, habrían recibido una vacuna de las anteriores, que no es la mejorada".

Actualmente en España, las vacunas más nuevas se administran a los recién nacidos y adolescentes. Sin embargo, Irimia advierte que "probablemente hay una población que no las ha recibido en su momento y que no están completamente protegidos". A pesar de ello, recuerda que es una enfermedad muy excepcional y que la población más vulnerable en el país está protegida. La prevención en los más pequeños es fundamental para evitar tragedias como la muerte de una niña por esta enfermedad.