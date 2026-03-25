"Han demandado por racismo al ministerio de Irene Montero, al ser extranjera, le dijeron que no podía figurar porque daría argumentos a la derecha para criticar la ley del aborto"

Una excolaboradora del Ministerio de Igualdad ha demandado al organismo por racismo durante la gestión de Irene Montero. La abogada experta en derechos de la mujer, Adilia de las Mercedes, fue contratada para elaborar la reforma de la ley del aborto en 2021. Según la demanda, de 162 folios, al ser extranjera, le dijeron que "no podía figurar porque daría argumentos a la derecha para criticar la ley". El caso, destapado por Alejandro Requeijo en el programa 'La Linterna' de COPE, ya ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.

Al ser extranjera le dijeron que no podía figurar porque daría argumentos a la derecha para criticar la ley"

Adilia de las Mercedes, de origen guatemalteco y con nacionalidad española desde hace años, es una abogada con un amplio recorrido internacional. Entre sus trabajos, destaca su implicación en la defensa de los supervivientes de la tragedia en la valla de Melilla. Según relata en el escrito judicial, el equipo de Montero se apropió de su trabajo sin permitirle firmar como autora del articulado de la norma por su origen.

Un esqueleto legal por 5.000 euros

El Ministerio contrató a la jurista para elaborar un "esqueleto" de la reforma de la ley del aborto, por lo que le pagaron 5.000 euros. Sin embargo, la abogada denuncia que el encargo real fue mucho mayor, abarcando prácticamente la totalidad del anteproyecto de ley. A pesar de que se comprometieron a mejorar sus emolumentos, asegura no haber recibido compensación adicional hasta la fecha.

EFE Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada

La letrada ha aportado una comparativa que, según ella, demuestra que 44 artículos del anteproyecto de ley que el Gobierno elevó al Consejo de Ministros son idénticos a los que ella redactó. Denuncia haber sido "invisibilizada" mientras Montero, afirma, "se apropió de ese trabajo para impulsar su carrera política". La situación le ha provocado tales perjuicios que ha necesitado informes médicos que acreditan que ha necesitado ayuda psicológica.

Un 'marrón' heredado para el nuevo ministerio

Tras una primera petición de revisión de sus contratos denegada por el actual ministerio, De las Mercedes decidió acudir a los tribunales. Su demanda fue admitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero. El equipo del actual ministerio, dirigido por Ana Redondo, considera que se trata de un "marrón heredado" del equipo anterior, pero ya han presentado sus alegaciones y se han puesto a disposición de la justicia.

Los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Instituto de las Mujeres y el Consejo de Estado para rechazar sus pretensiones se basan en que ya se le pagó por su trabajo, aunque, según la demanda, no se ponen de acuerdo en los conceptos abarcados en dicho pago. La defensa del Estado no ha cuestionado la constitucionalidad del derecho al aborto, sino la relación contractual con la demandante.

EFE Las ministras de Igualdad, Ana Redondo (c); Ciencia, Diana Morant (i) e Inclusión y Seguridad Social Elma Saiz (d)

Irene Montero 'estaba al tanto de todo'

La abogada reconoce que no trató directamente con Irene Montero, pero sí con miembros de su equipo más cercano, como la entonces secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'. En la demanda, asegura que sus interlocutoras le trasladaban que "Irene Montero estaba al tanto de todo".

Es muy doloroso ver cómo se hablaba de la lucha contra la discriminación y la sororidad mientras no se aplicaban a su caso"

En el escrito, la demandante expresa su malestar con la situación y lo considera especialmente grave por venir del Ministerio de Igualdad. "Es muy doloroso ver cómo se hablaba todo el tiempo de la lucha contra la discriminación, la sororidad, la genealogía feminista, memoria feminista, mientras no se aplicaban esos principios a su caso particular", afirma. Por todo ello, pide a la Audiencia Nacional que obligue al ministerio a pagarle lo que le deben y a ofrecerle una disculpa pública.