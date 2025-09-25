Tras los pasos de Irene Montero

La ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso con motivo de la crisis derivada de los fallos en el sistema de pulseras anti maltrato. Ana Redondo primero ocultó, y después negó, unos hechos recogidos en el Informe Anual de la Fiscalía. Tras hacerse público el escándalo, Redondo intentó desacreditar la información calificándola de bulo y, cuando resultó imposible negar la realidad, optó por minimizar un problema de indudable gravedad. La negligencia no sólo afecta a la titular de Igualdad. Hasta tres ministros del Gobierno —Bolaños, Grande-Marlaska y la propia Redondo— habían sido advertidos de los fallos de funcionamiento de un sistema concebido para proteger a las mujeres maltratadas. Distintas instancias, desde el CGPJ hasta jueces y órganos de seguimiento, llevaban tiempo alertando de errores que han comprometido de facto la seguridad de las mujeres y sus garantías en sede judicial.

El feminismo, noble en su propósito de igualar en derechos a hombres y mujeres, ha terminado convirtiéndose en la política de este Gobierno en la coartada de un activismo tan irresponsable como contrario a su propia misión. Tanto Irene Montero, con su ley del “solo sí es sí”, como ahora Ana Redondo, han mostrado una temeraria falta de sensibilidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en ambos casos, el último responsable no es otro que Pedro Sánchez, quien se ha demostrado incapaz de cesar a quienes, desde el Ministerio de Igualdad, han expuesto a un riesgo evidente a miles de mujeres en situación vulnerable.