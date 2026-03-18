Cuba se hunde entre apagones y miseria mientras el régimen se atrinchera

El régimen cubano ha anunciado el restablecimiento eléctrico en la totalidad de la isla después de que este lunes sufriera un apagón total durante más de 12 horas. A esta situación se suma un gobierno liderado por Miguel Díaz Canel, que ha afirmado que cualquier intento de cambio de régimen se encontrará con una resistencia inexpugnable.

Miseria y hambre en las calles

La vida en Cuba se ha vuelto imposible para muchos. Así lo ha contado en el programa 'Mediodía COPE' Alina Bárbara López Hernández desde Matanzas, quien relata un panorama desolador: "Lo que se siente en la calle cuando sales, además de ver tanta miseria, personas, hasta niños, eso no era común verlo en Cuba, buscando en la basura algo para comer o un par de zapatos para ponerse, los ancianos desfallecidos". Según los datos, el 89 % de la población vive en la extrema pobreza, y siete de cada diez cubanos no pueden acceder a las tres comidas diarias. La conclusión de la gente, según López Hernández, es clara: "lo que la gente quiere es un cambio".

El periodista exiliado en España, Manuel Yong, advierte que vivir en Cuba es una pesadilla y subraya la diferencia entre vivir y subsistir. "En Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive", ha afirmado con rotundidad, reflejando el sentir de una población que ha decidido salir a la calle "día sí y día también" para protestar contra el régimen castrista.

En Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive" Manuel Yong periodista cubano exiliado en España

Colapso sanitario y éxodo de profesionales

Sectores que el régimen consideraba estratégicos, como la sanidad o la educación, han colapsado. Manuel Yong ha alertado de que "hoy en Cuba mueren personas por falta de atención médica". Según el periodista, muchos médicos ya no ejercen y los que lo hacen trabajan "en condiciones casi de guerra, no tienen medicamentos, no tienen recursos médicos algunos, y están muriendo en los hospitales pacientes, incluso pacientes pediátricos".

En declaraciones a 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, la historiadora Mirioly García-Prieto ha calificado al régimen como una mafia. "Somos, sin lugar a dudas, un país que está secuestrado, más que por un gobierno, por una mafia, porque los métodos son métodos totalmente delincuenciales", ha explicado, añadiendo que cuentan con un aparato de represión paramilitar capaz de todo.

La presión internacional y la respuesta del régimen

En este contexto, Cuba vuelve a estar en la agenda internacional estadounidense. El expresidente Donald Trump ha descrito la isla como "un país en ruinas" que no tiene "dinero, no tiene petróleo, no tiene nada". Además, ha mostrado su interés en un cambio de rumbo con una contundente declaración de intenciones: "Creo que tendré el honor de ser el encargado de conquistar Cuba".

Mientras tanto, el gobierno castrista intenta "salvar los muebles" con medidas como animar a los exiliados a iniciar relaciones comerciales. Además, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció la liberación de 51 presos, una cifra que Mirioly García-Prieto ha calificado de "ridícula". "Si tenemos en cuenta que Cuba tiene la segunda mayor población penal per cápita del mundo, 51 presos es una gota en el mar, y de ellos, menos de 20, o sea, menos de la mitad han sido presos políticos", ha sentenciado la historiadora.