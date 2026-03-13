"Se acabó el régimen castrista. Hoy ha sido el reconocimiento de su propia miseria, del desastre. Pobre Cuba, y no le estamos haciendo ni caso"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha comparecido para confirmar el inicio de las conversaciones con el gobierno de Donald Trump en medio de la debacle económica que atraviesa la isla. Una situación que el presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha calificado como la rendición del castrismo. Según el análisis de Expósito, aunque lo vistan de soberanía, se trata del fin: "Díaz Canel comparece ante la cúpula para decir que está negociando con Estados Unidos, porque hace no sé cuánto tiempo que no recibe una gota de petróleo, por lo tanto se están muriendo literalmente de hambre".

La confirmación llega después de varias semanas de filtraciones y de que el propio Trump dejara saber que estaban conversando con La Habana. Díaz-Canel, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, insistió en que "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", y añadió que "hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios".

Por su parte, Donald Trump reaccionó en su red social, Truth, compartiendo un artículo de USA Today con el titular: "Cuba confirma las conversaciones con los funcionarios estadounidenses, lo cual acrecienta la esperanza de un acuerdo". Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las negociaciones y describió a Cuba como "una nación fallida cuyos gobernantes han sufrido un importante revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y con el cese del envío de petróleo por parte de México".

EFE El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (atrás), el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (d), el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas (i) y el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera (c), asisten a un acto el 16 de enero de 2026 en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba)

El análisis de Expósito: "Se acabó el régimen"

Para el comunicador de COPE, la situación actual es un punto de no retorno. "Se acabó el régimen castrista. Hoy ha sido el reconocimiento de su propia miseria, del desastre. Pobre Cuba, y no le estamos haciendo ni caso", ha sentenciado en 'La Linterna'. Expósito enmarca este hecho junto a otros colapsos de regímenes autoritarios: "Mi opinión es que se acabó el régimen chavista, veremos cuándo. Se acabó el Ayatolá Jame Nei (...) y se acabó el régimen castrista".

Se acabó el régimen castrista, hoy ha sido el reconocimiento de su propia miseria y del desastre"

Una asfixia económica sin precedentes

La isla se enfrenta a una asfixia económica que ha forzado al régimen a sentarse a negociar. "Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo", ha reconocido Díaz-Canel. Esta crisis ha paralizado la vida en la isla, con suspensión de escuelas, un transporte escaso y largos apagones que han desatado protestas y cacerolazos nocturnos.

Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país"

EFE Personas caminan por una calle este martes en La Habana (Cuba)

Doce años después del restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado por Barack Obama y Raúl Castro, Cuba se ve forzada a negociar de nuevo, pero esta vez, en palabras de la Casa Blanca, con "la soga al cuello" tras la emergencia nacional decretada por Washington el pasado 29 de enero, que cortó el suministro de combustible.

Las claves de la negociación

Aunque los temas concretos de la negociación son una incógnita, los primeros pasos de un posible deshielo ya son visibles. Entre ellos se cuentan los permisos para que el sector privado importe petróleo desde EE.UU., la liberación de 51 presos por mediación del Vaticano y el papel central de figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo', quien presuntamente lidera las conversaciones por la parte cubana.

La excarcelación de presos es una de las señales más evidentes, si bien Díaz-Canel la ha descrito como "una práctica soberana, nadie nos la impone". La ciudadanía, por su parte, exige que cualquier acuerdo con Washington contemple una amnistía total para los presos de conciencia. Este movimiento recuerda a la liberación de 53 presos que acompañó el deshielo de 2014.

Sin embargo, los expertos señalan diferencias notables entre ambos procesos. Según Jorge Duany, catedrático de la Universidad de Florida, "mientras Obama adoptó una retórica conciliadora hacia Cuba, Trump ha insistido en la confrontación con el régimen socialista". La Administración Trump, explica, "ha aplicado una política de máxima presión y asfixia económica para precipitar la caída del gobierno cubano".

A pesar de la tensión, Díaz-Canel ha intentado proyectar cordialidad, informando que la Casa Blanca ha estado al tanto del reciente ataque de guardacostas cubanos a una lancha de exiliados. "Han agradecido la información que se les ha dado", sostuvo el mandatario, anunciando que esperan a expertos del FBI para participar en la investigación conjunta. Con todo, la conclusión de Expósito es rotunda: "Sencillamente, el régimen castrista se rinde ante Estados Unidos".