"En Cuba, para que pudieran ver por televisión el discurso del presidente, tuvieron que reservar petróleo, no hay energía ni para emitir"

El programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha puesto el foco en la crítica situación que atraviesa Cuba, calificada como una auténtica "catástrofe humanitaria". Junto al analista internacional Enrique Serbeto, se ha desgranado la profundidad de una crisis que mantiene a la isla sumida en constantes apagones, un colapso que asfixia a la población.

Sin luz para el discurso del dictador

Enrique Serbeto ha explicado el motivo detrás del último gran apagón: el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel. Según el analista, para que el mensaje pudiera ser emitido por la televisión nacional, "necesitó hacer un acopio extraordinario, reservar petróleo, porque si no, no hay electricidad ni para la televisión ni para los televisores". Esta medida evidencia la extrema precariedad energética que vive el país, donde ni siquiera la propaganda del régimen tiene garantizado el suministro.

Para que el dictador pudiera siquiera mandar su mensaje, necesitó hacer un acopio extraordinario, reservar petróleo"

EFE El presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El analista de 'La Linterna' ha subrayado el dramatismo de la situación, describiendo cómo, una vez que el mandatario termina su alocución, la normalidad es el silencio y la oscuridad. "Una vez que ha callado el dictador, pum, se va la luz, y ya no hay nada más que escuchar", ha sentenciado Serbeto, reflejando el reconocimiento de la propia miseria que enfrenta el castrismo.

Recuerdos de una Cuba con electricidad

La situación actual contrasta fuertemente con épocas pasadas. Serbeto ha recordado los tiempos de Fidel Castro y sus discursos maratonianos de horas. "Recuerdo una vez cuando la invasión americana de Panamá, que yo estaba ahí en Panamá y escuchaba a Fidel por una radio de onda corta", ha relatado. Tras varias horas, el discurso continuaba, algo impensable hoy: "eran los tiempos en que todavía tenían electricidad".

Eran los tiempos en que todavía tenían electricidad"

Alamy Stock Photo Fidel Castro hablando en Cuba

Ángel Expósito ha cerrado el análisis lamentando el "nudo en la garganta" que produce observar el "infierno en lo que podría ser el paraíso, que es Cuba". La isla, que tanto cariño despierta, se enfrenta a un drama humanitario y a la pregunta de si ha llegado el fin del régimen castrista ante un desastre de tal magnitud.