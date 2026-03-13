Cuba, de la asfixia al colapso

El presidente Díaz Canel ha anunciado públicamente que Cuba está en las fases iniciales de las conversaciones con Estados Unidos para solucionar el problema del bloqueo. Se trata de una manera diplomática, o poco comprometida, de reconocer públicamente que la administración Trump ha empezado la cuenta atrás. Cuba está en fase terminal. Desde hace tres meses, coincidiendo con la detención de Maduro, en Cuba no ha atracado ni un solo petrolero. Y el problema es que nada hace presagiar que las cosas vayan a cambiar si no es a cambio de cesiones internas que indiquen, sin posibilidad alguna de retroceso, que el castrismo dogmático va a ir dejando paso a un castrismo pragmático que, al estilo de Delcy Rodríguez, transigirá con Trump a cambio de mantenerse en el poder.

Para empezar, el FBI desembarcará en la isla para investigar el ataque contra una lancha que según el Gobierno cubano iba a protagonizar un asalto. Para continuar, se ha sabido que 51 presos serán excarcelados por intermediación del Vaticano. No hay que ser muy espabilado para saber, a pesar de los giros que Díaz Canel ha usado en su comparecencia, que la búsqueda de soluciones al bloqueo energético no se va a quedar en eso. Trump no solo quiere hacer negocios, sino que los quiere hacer con el máximo de garantías y el menor de los costes. La asfixia a la que la Casa Blanca ha sometido a al régimen cubano ya ofrece sus primeros resultados. Lo siguiente, si los sueños de Marcos Rubio se cumplen, será el colapso político. La pregunta es si alguien piensa, a uno y otro lado, en el futuro, los derechos y la dignidad del pueblo cubano.