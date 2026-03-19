Antonio Aceituno, experto energético: "El precio del diésel llegará a 2,5 euros si el conflicto con Irán sigue así"

El experto en energía, Antonio Aceituno, ha analizado cómo puede afectar al mercado energético mundial la prolongación de la guerra en Oriente Próximo. Según Aceituno, si el conflicto dura más de 45 días, los mercados "se van a empezar a impacientar", ya que la clausura de facto del estrecho de Ormuz está drenando las reservas a un ritmo de 10 millones de barriles diarios.

La amenaza oculta del margen de refino

Más allá del precio del crudo, Aceituno pone el foco en una variable que hasta ahora era residual: el margen de refino. Este concepto, que es la ganancia que se obtiene al convertir el crudo en diésel o gasolina, se ha disparado cerca de un 50% desde que comenzó el conflicto. Supone ya un 20% del precio final que pagan los consumidores.

La situación se agrava porque China e India ya han cortado las exportaciones de productos refinados, y Europa depende del refino de Asia tras sancionar el diésel ruso. Aceituno advierte que este es el segundo motor que impulsa los precios y lanza un pronóstico claro: "Si esto sigue así, hombre, no quiero ser yo pesimista, pero 2 euros y medio el litro de diésel, seguro".

Dos euros y medio el litro de diésel, seguro" Antonio Aceituno, experto energético

COPE Gasolinera de Palencia

El gas, un daño a largo plazo

En cuanto al mercado del gas, el experto señala que la situación es aún más preocupante. Según Aceituno, "el mercado ya no cotiza la incertidumbre, cotiza el daño en las infraestructuras". Esta afirmación se refleja en que los futuros del gas para 2027 se han alzado un 20%, una señal "muy nítida" de que los precios altos del gas van a durar.

El mercado ya no cotiza la incertidumbre, cotiza el daño en las infraestructuras" Antonio Aceituno, experto energético

Aunque Europa solo recibe un 10% del GNL de Qatar, el temor es que el polo asiático, principal receptor, pueda iniciar una guerra de precios por el gas con Europa de cara al invierno. Esto comprometería el objetivo de llenar las reservas europeas, que deben pasar del 30% actual al 90% para el 1 de noviembre.

Alamy Stock Photo Estación de GLP, surtidor de gas licuado de petróleo

El debate nuclear como solución

Finalmente, Aceituno ha abordado el mix energético y la volatilidad de los precios de la electricidad en España. El experto recuerda que "cuando se apaga el sol en España, el precio de la energía crece desde 0 a 140 o 150 euros megavatio hora".

Ante este escenario, se ha referido a las minicentrales nucleares como "una buena solución para evitar esos 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche, que es cuando llegamos a casa del trabajo", y así poner freno a los picos de precios con una energía barata y constante.