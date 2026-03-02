Zarzalejos desgrana el plan de Trump para Irán: debilitar el régimen y buscar un líder colaborador

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la actualidad internacional en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Sexto sentido' con Carlos Herrera. Zarzalejos ha criticado que apelar al derecho internacional ante situaciones como las de Irán o Venezuela es una forma "cómoda" y "muy poco auténtica" de "no comprometerse ni con unos ni con otros".

Según el analista, regímenes como el chavista o el "teocrático y fundamentalista de Irán" violan sistemáticamente "la carta de los derechos humanos de las Naciones Unidas de 1948". Este es, a su juicio, "el principal cuerpo de doctrina del derecho internacional", incluso por encima del principio de soberanía nacional en el que se amparan las dictaduras.

Abdul Kader Al Bay Miles de personas se congregaron en la Plaza Ashura, en los suburbios del sur de Beirut, tras un llamamiento de Hezbolá, expresando dolor, ira y renovada lealtad a Irán tras el asesinato del Líder Supremo Alí Jamenei.

La ineficacia de los organismos internacionales

Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre qué ha hecho la ONU para "librar a millones de personas de las dictaduras atroces", Zarzalejos ha sentenciado que el "intervencionismo" de EEUU e Israel es consecuencia de la "inacción de la ONU". Ha calificado a los organismos internacionales creados en la posguerra como "ineficaces y burocráticos", ya que admiten en su seno a "estados totalitarios" con los que establecen relaciones diplomáticas.

El periodista también ha señalado que "el antisemitismo enfermizo de sectores de la izquierda" y el "wokismo cultureta" se fijan en "la paja en el ojo de Trump y de Netanyahu" y no en "la viga" de líderes como Maduro o el "liquidado Hamenei".

El plan de Trump: sin botas en tierra

Herrera ha planteado si existe un "plan de transición claro" tras una acción de "altísimo riesgo". Zarzalejos ha respondido citando al periódico 'The Atlantic', que recogía unas declaraciones de Donald Trump: "Los nuevos líderes iraníes, a saber quiénes van a ser, desean hablar y debían haberlo hecho antes".

Estas declaraciones sugieren, según el periodista, que "el modelo para el futuro de Irán va a ser el de Venezuela". Esto implica "no botas americanas en tierra", sino un "debilitamiento extremo del régimen" y el "colaboracionismo de los nuevos mandatarios".

En palabras de Zarzalejos, el objetivo de la Casa Blanca sería "localizar a una Delsy Rodríguez con turbante y barba", es decir, un ayatolá "tan disciplinado y obediente como la venezolana". "Este parece ser, Carlos, el nuevo orden mundial", ha concluido.