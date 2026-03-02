COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

"Hay cambios en el tiempo con la llegada de la borrasca Regina: vuelven las lluvias intensas en estas zonas y el viento va a soplar con fuerza"

En 'Herrera en COPE' hablamos de un cambio de tiempo inminente con la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias, viento y un descenso de las temperaturas

Un hombre camina por el paseo marítimo de A Coruña, fotografía recurso
00:00
Descargar

Te desgranamos el pronóstico del tiempo en 'Herrera en COPE' y, además, te contamos la última hora de lo que está sucediendo en Irán

Paola Albaladejo

Publicado el

2 min lectura2:22 min escucha

Descargar

La borrasca bautizada como Regina llega a España para cambiar radicalmente el panorama meteorológico de los últimos días. Así lo han avanzado en 'Herrera en COPE', donde Carlos Herrera y Jorge Bustos han analizado el inicio de una semana que estará marcada por la inestabilidad. El cambio comienza en Canarias y se extenderá progresivamente a la Península, trayendo consigo cielos cubiertos y precipitaciones durante varios días.

Lluvias y viento en toda la Península y Canarias

El pronóstico para las próximas jornadas apunta a un tiempo inestable en el conjunto del país. Según los expertos, las lluvias serán más intensas en el sur y el este peninsular

En Canarias, la situación será especialmente complicada, con lluvias persistentes durante toda la tarde y un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que afectará a casi todo el archipiélago. Además, el viento soplará con fuerza en puntos de la Península, pudiendo alcanzar los 70 kilómetros por hora en Almería y en el norte de Navarra. En concreto, Andalucía está en aviso amarillo por temporal marítimo en la costa granadina y en el Estrecho de Cádiz, ante la previsión de olas de hasta 3 metros.

Mapa de isobaras facilitado por la Aemet previsto para el 02/03/2026

EFE

Mapa de isobaras facilitado por la Aemet previsto para el 02/03/2026

Asimismo, está en el mismo nivel de alerta la zona de Poniente en Almería y dicha capital, por rachas fuertes de viento, de hasta 70 kilómetros por hora.

En Canarias se prevén rachas de viento de la misma intensidad y fenómenos costeros.

También en la vertiente cantábrica de Navarra soplarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

más claves del pronóstico del tiempo

El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha confirmado este cambio de tiempo inminente en 'Fin de Semana' de COPE. Tras un breve periodo de calma, España se prepara para la entrada de un nuevo frente atlántico. Olcina resume la situación afirmando que será "tiempo inestable en el conjunto de España, incluida el archipiélago canario con lluvias, con nieve en la montaña".

Un invierno histórico para los embalses

Este cambio de tiempo coincide con el final del invierno meteorológico, que concluye para dar paso a la primavera climática

Jorge Olcina ha calificado la estación invernal como "muy, muy lluviosa", destacando que las precipitaciones han sido las grandes protagonistas. El dato más positivo de este invierno es la situación de los embalses, que según el experto ha mejorado de forma espectacular. "En apenas 6 semanas nuestros embalses han pasado de acumular un 56 por 100 a un 83"", ha señalado Olcina.

En apenas 6 semanas nuestros embalses han pasado de acumular un 56% a un 83"

Jorge Olcina

Meteorólogo

Esta cifra, que no se veía en 30 años, garantiza las demandas de agua para un año en toda España y para dos años en las cuencas del centro peninsular. Con la primavera meteorológica a la vuelta de la esquina, la expectación se centra ahora en la evolución del tiempo en la nueva estación. Vuelve a escuchar aquí su pronóstico del tiempo, en el que da más claves al respecto. 

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking