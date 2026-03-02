"Hay cambios en el tiempo con la llegada de la borrasca Regina: vuelven las lluvias intensas en estas zonas y el viento va a soplar con fuerza"

La borrasca bautizada como Regina llega a España para cambiar radicalmente el panorama meteorológico de los últimos días. Así lo han avanzado en 'Herrera en COPE', donde Carlos Herrera y Jorge Bustos han analizado el inicio de una semana que estará marcada por la inestabilidad. El cambio comienza en Canarias y se extenderá progresivamente a la Península, trayendo consigo cielos cubiertos y precipitaciones durante varios días.

Lluvias y viento en toda la Península y Canarias

El pronóstico para las próximas jornadas apunta a un tiempo inestable en el conjunto del país. Según los expertos, las lluvias serán más intensas en el sur y el este peninsular.

En Canarias, la situación será especialmente complicada, con lluvias persistentes durante toda la tarde y un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que afectará a casi todo el archipiélago. Además, el viento soplará con fuerza en puntos de la Península, pudiendo alcanzar los 70 kilómetros por hora en Almería y en el norte de Navarra. En concreto, Andalucía está en aviso amarillo por temporal marítimo en la costa granadina y en el Estrecho de Cádiz, ante la previsión de olas de hasta 3 metros.

EFE Mapa de isobaras facilitado por la Aemet previsto para el 02/03/2026

Asimismo, está en el mismo nivel de alerta la zona de Poniente en Almería y dicha capital, por rachas fuertes de viento, de hasta 70 kilómetros por hora.

En Canarias se prevén rachas de viento de la misma intensidad y fenómenos costeros.

También en la vertiente cantábrica de Navarra soplarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha confirmado este cambio de tiempo inminente en 'Fin de Semana' de COPE. Tras un breve periodo de calma, España se prepara para la entrada de un nuevo frente atlántico. Olcina resume la situación afirmando que será "tiempo inestable en el conjunto de España, incluida el archipiélago canario con lluvias, con nieve en la montaña".

Un invierno histórico para los embalses

Este cambio de tiempo coincide con el final del invierno meteorológico, que concluye para dar paso a la primavera climática.

Jorge Olcina ha calificado la estación invernal como "muy, muy lluviosa", destacando que las precipitaciones han sido las grandes protagonistas. El dato más positivo de este invierno es la situación de los embalses, que según el experto ha mejorado de forma espectacular. "En apenas 6 semanas nuestros embalses han pasado de acumular un 56 por 100 a un 83"", ha señalado Olcina.

Esta cifra, que no se veía en 30 años, garantiza las demandas de agua para un año en toda España y para dos años en las cuencas del centro peninsular. Con la primavera meteorológica a la vuelta de la esquina, la expectación se centra ahora en la evolución del tiempo en la nueva estación. Vuelve a escuchar aquí su pronóstico del tiempo, en el que da más claves al respecto.