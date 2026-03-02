Arezoo Mojaverian, activista iraní, celebra la muerte de Jamenei: "No me lo podía creer; este sueño al final se ha cumplido"

La activista iraní Arezoo Mojaverian, residente en España desde 2011, ha analizado la situación en Irán tras los últimos acontecimientos en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. Mojaverian ha descrito las dificultades para contactar con su familia debido al bloqueo de las comunicaciones impuesto por el régimen.

"No he podido contactar directamente con mi familia, pero a través del amigo de un amigo, pues nos sentamos, intentamos enterarnos de lo que ocurre", ha explicado sobre los métodos que utilizan para informarse a través de contactos por satélite.

Una reacción de alegría contenida

Al ser preguntada por sus sentimientos tras conocer la muerte del ayatolá Ali Jamenei, Mojaverian ha confesado sentir una inmensa alegría.

"Sí. Por supuesto. A ver, eso es como un shock increíble, hay que admitirlo, yo tardé un par de horas para incluso poder demostrar esa alegría, porque no me lo podía creer, que este sueño al final se ha cumplido", ha afirmado.

La activista ha justificado su reacción, consciente de su dureza, aludiendo a la brutalidad del líder supremo: "Estamos hablando de alguien que que cruelmente mató, asesinó a más de 43000 personas tan solo en 2 días, y ordenó aplicar el mayor nivel de opresión hacia nuestro pueblo".

Mojaverian ha señalado que para Jamenei, "Irán era botín de guerra", y que su principal ambición no era gobernar el país, sino convertirse en "el líder supremo del mundo de Islam". Según la activista, el régimen utiliza los recursos del país para financiar sus proyectos expansionistas en lugar de atender las necesidades de su gente. Por ello, ha concluido: "Así que necesitamos y debemos liberar nuestro país y volver a nuestra propia cultura".

El fin del régimen, una "obligación"

La activista ha asegurado que el cambio en el país ya no es una simple aspiración. "Obviamente, lo que está ocurriendo ahora ya no es una esperanza, es una obligación y es una decisión del pueblo iraní", ha declarado, mencionando que desde el 28 de diciembre se señala a Reza Pahlaví como "nuestro líder de transición". Ha descrito cómo desde enero el pueblo se ha enfrentado a múltiples fuerzas del estado, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, el propio ejército y "grupos proxis de Afganistán, Pakistán, de Irak, incluso de Palestina".

Finalmente, ha subrayado la importancia del apoyo internacional, en referencia a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump llamando a la revuelta.

"Este apoyo internacional hacía falta, era necesario", ha afirmado, explicando que durante meses han esperado que la comunidad internacional actuara "según la ley de responsabilidad a proteger de la ONU". Mojaverian ha concluido que "la gente está agradecida" por el respaldo recibido y que el pueblo iraní está a la espera de la convocatoria definitiva para "acabar con el régimen de la República Islámica".