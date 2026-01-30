"El reglamento ferroviario permite a las compañías no pagar indemnizaciones por retrasos en trenes provocados por limitaciones de velocidad, otra cosa es si se podría reclamar a ADIF"

Las compañías ferroviarias Renfe e Iryo han anunciado que dejarán de abonar indemnizaciones a los pasajeros por los retrasos que sean consecuencia de limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif. La medida ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. La decisión de Renfe e Iryo de eliminar estas indemnizaciones contrasta con la de Ouigo, que sí ha decidido mantenerlas.

Una medida amparada por la normativa

Según el análisis de Yolanda Gómez, el reglamento ferroviario vigente ampara la decisión de las operadoras. La experta ha explicado en el espacio dirigido por Rubén Corral que los retrasos no son directamente atribuibles a las compañías, ya que es Adif quien les obliga a reducir la velocidad, lo que se considera una causa de "fuerza mayor".

La norma aquí está con ellos"

EFE Vista de la locomotora del tren Iryo que descarriló en primer lugar y provoco el accidente, en el lugar del siniestro en Adamuz

Esta interpretación legal, donde según los expertos "la norma aquí está con ellos", deja a los pasajeros en una situación de incertidumbre. Aunque el derecho a indemnización por retrasos de más de una hora está reconocido por ley, este caso supone una excepción al ser la causa ajena a las transportistas.

La incógnita de reclamar a Adif

Ante la imposibilidad de reclamar a Renfe o Iryo, surge la duda de si los viajeros podrían dirigir sus quejas directamente a Adif. Yolanda Gómez ha señalado esta posibilidad durante su intervención, aunque ha matizado que es una vía que "no está muy clara, la verdad", lo que añade más complejidad al asunto para los afectados.

EFE Un usuario de RENFE pregunta por el servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña

Otra cosa es que se pudiera reclamar, a lo mejor, a Adif"

La experta ha abierto esta puerta al plantear que "otra cosa es que se pudiera reclamar, a lo mejor, a Adif, en lugar de a las compañías ferroviarias". Sin esta certeza, es importante recordar que el billete de tren incluye un seguro obligatorio que podría ofrecer cobertura en algunos supuestos.