"El reglamento ferroviario permite a las compañías no pagar indemnizaciones por retrasos en trenes provocados por limitaciones de velocidad, otra cosa es si se podría reclamar a ADIF"

Renfe e Iryo se acogen a la normativa para suprimir las compensaciones por demoras causadas por Adif, abriendo un debate sobre la responsabilidad final

05/12/2024 Varios viajeros cogen un tren en la Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Renfe ha aumentado sus servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia con más de 14.850 plazas de refuerzo, con trenes en doble composición llegando a ofrecer cerca de 425.500 plazas entre el 5 y el 8 de diciembre por el Puente de la Constitución. Los destinos más demandados para viajar son Andalucía, el norte del país, así como la Comunitat Valenciana y Murcia y los viajeros eligen los nuevos servicios AVE y Avlo de la serie 106, ya que conectan diversas provincias de Castilla y León y de Castilla-La Mancha con la Comunitat Valenciana y Murcia, y enlazan Asturias y Galicia con Madrid.ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press
La Linterna

Rubén Corral aprende en Clases de Economía con la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, sobre las indemnizaciones por retrasos en trenes

José Manuel Nieto

1 min lectura1:16 min escucha

Las compañías ferroviarias Renfe e Iryo han anunciado que dejarán de abonar indemnizaciones a los pasajeros por los retrasos que sean consecuencia de limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif. La medida ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. La decisión de Renfe e Iryo de eliminar estas indemnizaciones contrasta con la de Ouigo, que sí ha decidido mantenerlas.

Una medida amparada por la normativa

Según el análisis de Yolanda Gómez, el reglamento ferroviario vigente ampara la decisión de las operadoras. La experta ha explicado en el espacio dirigido por Rubén Corral que los retrasos no son directamente atribuibles a las compañías, ya que es Adif quien les obliga a reducir la velocidad, lo que se considera una causa de "fuerza mayor".

La norma aquí está con ellos"

Vista de la locomotora del tren Iryo que descarriló en primer lugar y provoco el accidente, en el lugar del siniestro en Adamuz

EFE

Vista de la locomotora del tren Iryo que descarriló en primer lugar y provoco el accidente, en el lugar del siniestro en Adamuz

Esta interpretación legal, donde según los expertos "la norma aquí está con ellos", deja a los pasajeros en una situación de incertidumbre. Aunque el derecho a indemnización por retrasos de más de una hora está reconocido por ley, este caso supone una excepción al ser la causa ajena a las transportistas.

La incógnita de reclamar a Adif

Ante la imposibilidad de reclamar a Renfe o Iryo, surge la duda de si los viajeros podrían dirigir sus quejas directamente a Adif. Yolanda Gómez ha señalado esta posibilidad durante su intervención, aunque ha matizado que es una vía que "no está muy clara, la verdad", lo que añade más complejidad al asunto para los afectados.

Un usuario de RENFE pregunta por el servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña

EFE

Un usuario de RENFE pregunta por el servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña

Otra cosa es que se pudiera reclamar, a lo mejor, a Adif"

La experta ha abierto esta puerta al plantear que "otra cosa es que se pudiera reclamar, a lo mejor, a Adif, en lugar de a las compañías ferroviarias". Sin esta certeza, es importante recordar que el billete de tren incluye un seguro obligatorio que podría ofrecer cobertura en algunos supuestos.

