Revuelta, experto económico: "Cerrar centrales nucleares implica más consumo de gas, la energía que generan se sustituye por centrales de gas de ciclo combinado"

La crisis energética ha vuelto a poner el foco sobre la energía nuclear, hasta el punto de que Bruselas ha cambiado de opinión y ahora pide a países como España que reconsideren el cierre de sus centrales. En el programa La Linterna de COPE, el experto en el sector energético, Javier Revuelta, ha analizado junto a Ángel Expósito y la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, las consecuencias de seguir adelante con el plan de desmantelamiento nuclear.

El gas, el principal sustituto

A corto plazo sin ninguna duda, es más gas"

Javier Revuelta ha sido tajante al afirmar que, tanto en un contexto de guerra como sin ella, prescindir de las nucleares tiene una consecuencia directa. "Cerrar centrales nucleares implica más consumo de gas", ha sentenciado el experto, explicando que la energía que dejan de producir se sustituye principalmente por centrales de gas de ciclo combinado. Según sus cálculos, el impacto es claro: "a corto plazo sin ninguna duda, es más gas".

El experto ha detallado que, aunque una parte minoritaria de la producción podría ser cubierta por renovables, la realidad es que la dependencia del gas aumentaría drásticamente. "A corto plazo, cerca del 80% sería sustituido por centrales de gas, y aproximadamente el 20% o hasta 25% restante podría ser sustituido por renovables", ha precisado. Esta situación es especialmente delicada en un contexto de alta volatilidad de precios, donde el coste del gas puede llegar a ser "del orden del doble respecto a un periodo normal".

Europa Press Vista de la central nuclear de Almaraz

El Gobierno puede revertir el cierre

Ante la pregunta de si el Gobierno puede dar marcha atrás en su plan de cierre, cuya próxima fecha marcada en el calendario es la de la central nuclear de Almaraz, Revuelta ha asegurado que "desde un punto de vista regulatorio, absolutamente". Ha explicado que se trata de una decisión "discrecional" que depende del Ejecutivo, aunque estaría condicionada a una aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se da por descontada.

La licencia de operación nuclear, conocida como revisión periódica de seguridad, está concedida hasta el año 2030. "El gobierno ante una solicitud de extensión ya pedida formalmente por los operadores sin condiciones, queda la licencia administrativa, queda en manos del gobierno, que tiene perfectamente en su mano decir si la fecha o no esa solicitud", ha detallado Revuelta. Por tanto, la decisión final sobre si España desestima mantener su industria nuclear es puramente política.

Impacto directo en el precio de la luz

La energía sustituida viene a ser 3 o 4 veces más cara"

Alamy Stock Photo Plataforma de perforación de petróleo y gas en alta mar, plataforma petrolífera semisumergible, plataforma de extracción en alta mar y buque de perforación operando en mar abierto.

Actualmente, la energía nuclear representa cerca del 22% del consumo eléctrico en España, con una producción de unos 52 teravatios. Su cierre tendría un efecto "absolutamente directo" en el precio de la luz, según el experto. La razón es que la generación nuclear es inframarginal, es decir, tiene unos costes variables "del orden de 3 a 4 veces más bajos que los de las centrales de gas".

Al prescindir de ella, "la energía sustituida viene a ser 3 o 4 veces más cara por ese gas mucho más caro que el combustible nuclear". Además, ha añadido que para garantizar la estabilidad de la red y prevenir apagones, el sistema necesita una generación de respaldo que hoy proporcionan una combinación de nucleares y gas. Si se retira la nuclear, la participación del gas, y por tanto el coste, se incrementaría notablemente, algo muy sensible a tensiones geopolíticas como las que se viven en el estrecho de Ormuz.

Finalmente, Revuelta ha abordado el problema del almacenamiento de las energías renovables. Aunque España cuenta con hasta 6 gigavatios de centrales de bombeo hidráulico, la tecnología de baterías es todavía "incipiente". El experto ha concluido que, aunque el almacenamiento crecerá, "va a tardar años en llegar" y, en cualquier caso, solo podrá suplir "una fracción" de la energía que se perdería con el cierre de las centrales nucleares.