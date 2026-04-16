"La tarjeta de crédito tiene unas garantías que Bizum no tiene; puedes pagar a crédito, refinanciar o pasarlo a final de mes"

El popular sistema de pagos móviles Bizum llegará a los comercios físicos a partir del próximo mes de mayo, presentándose como una alternativa al extendido uso de las tarjetas de crédito y débito. El economista Fernando Trías de Bes, en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, ha analizado las implicaciones de esta novedad, que busca competir en un mercado dominado por gigantes como Visa y Mastercard.

Hasta ahora, Bizum solo estaba disponible en comercios online, donde ha ganado popularidad. Responsables de negocios como una floristería en Alicante y una tienda de puzles en Sevilla destacan que lo implantaron por la demanda de los clientes y por sus ventajas: "El dinero se recibe al instante, no tiene comisión y hace que el proceso de pago sea más ágil, cómodo y cercano".

Europa Press Una persona compartiendo un bizum.

La gran diferencia: las garantías de pago

Sin embargo, el principal matiz que diferencia a Bizum de las tarjetas, especialmente las de crédito, son las garantías. Fernando Trías de Bes explica que la tarjeta ofrece opciones que Bizum no contempla, como la financiación. "La tarjeta de crédito tiene unas garantías que Bizum no tiene", subraya el economista, refiriéndose a la posibilidad de "comprar a crédito". Con la tarjeta, un usuario puede aplazar el pago a final de mes o incluso refinanciarlo, mientras que Bizum funciona de forma similar a una tarjeta de débito, con un cargo instantáneo.

La tarjeta de crédito tiene unas garantías que Bizum no tiene" Fernando Trías de Bes Economista

Además de la financiación, Trías de Bes señala otras ventajas de las tarjetas, como la gestión de devoluciones o la protección en caso de robos o fraudes. Según el experto, "retrotraer a veces un pago puede llegar a ser más fácil que con un Bizum que hayas hecho la transferencia, como quien dice". Queda por ver, añade, si cada entidad financiera decidirá añadir a Bizum una serie de garantías adicionales para las compras en comercios.

Competencia para Visa y Mastercard

La llegada de Bizum a las tiendas físicas introduce, según los expertos, un necesario elemento de competencia en el sector de los pagos. Trías de Bes celebra la aparición de alternativas para el consumidor y los comercios frente a lo que califica como un "cierto monopolio" de las tarjetas. "Al final, entre Visa y Mastercard en España se comen el 80 y pico por 100 del mercado", ha asegurado el economista en COPE, destacando la enorme cuota de poder de ambas compañías.

Al final, entre Visa y Mastercard en España se comen el 80 y pico por 100 del mercado" Fernando Trías de Bes Economista

Otro de los focos de atención son las comisiones. Actualmente, el pequeño comercio "soporta costes por aceptación de tarjetas que triplican o cuadruplican los de las grandes superficies", ha explicado Trías de Bes. Una mayor competencia podría llevar a comisiones más bajas y aliviar los márgenes de estos negocios. Por su parte, Carlos Moreno Figueroa, experto en dirección estratégica, apunta como posibles inconvenientes los "costes añadidos que puede haber" y la "adecuación del punto de venta". No obstante, Trías de Bes cree que la adaptación será una actualización de software en los datáfonos existentes, sin que el comercio deba invertir.

Otras polémicas: horarios y autónomos

Durante su intervención, Fernando Trías de Bes también ha mostrado su "indignación" ante la propuesta de Sumar de prohibir la apertura de comercios en domingos y festivos. El economista argumenta que se ataca la "única herramienta competitiva" de muchos pequeños comercios, el horario, y defiende que la libertad de horarios beneficia tanto a comerciantes como a consumidores. En su opinión, esta medida genera una gran "inseguridad jurídica" para los emprendedores que han invertido basándose en las condiciones actuales.

Finalmente, el economista ha calificado de "bastante injusto" el aumento de la cuota mínima para los llamados autónomos societarios, ya que se desliga de sus ingresos reales. Para Trías de Bes, el problema de fondo es la constante modificación de las normas, que genera incertidumbre. "Si le estás cambiando las reglas de juego cada 5 minutos, yo no salgo a jugar a campo", concluyó, pidiendo estabilidad para que la economía pueda funcionar.