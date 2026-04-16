De la Granja, experta económica: "Personas de 65 años han trabajado toda su vida, han ahorrado y se han podido comprar una vivienda, ahora esas casas valen más"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el espacio 'Clases de Economía' con Ángel Expósito y la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado los datos de la última Encuesta Financiera de las Familias presentada por el Banco de España. Una de las principales conclusiones es que los mayores de 65 años concentran la mayor parte de la riqueza de los hogares, una riqueza determinada fundamentalmente por la vivienda en propiedad.

La experta económica ha explicado este fenómeno, señalando que "personas de 65 años han trabajado toda su vida, han ahorrado y se han podido comprar una vivienda, incluso muchos un apartamento en la playa o en el campo". Según García de la Granja, el valor de estas propiedades ha aumentado significativamente porque "está disparado el precio de la vivienda" debido a que hay "más demanda que oferta".

Las viviendas también pierden valor. Incluso, pueden valer la mitad"

EFE Hombre consultando viviendas en venta

Sin embargo, la directora de Mediodía COPE también ha lanzado una advertencia, recordando la fragilidad de esta riqueza inmobiliaria. "Lo que aprendimos de la crisis de hace 20 años, que tenemos una memoria muy cortita, es que las viviendas también pierden valor. Incluso, pueden valer la mitad, como pasó en este país en el año 2008, 2009, 2010, 2011", ha matizado, cuestionando que la riqueza se mida exclusivamente por la tenencia de una vivienda.

El acceso a la vivienda, un problema estructural

El acceso a la vivienda se consolida como el gran problema estructural de la economía española. Los datos más recientes confirman que el precio de la vivienda se desbocó en marzo hasta un 15%, superando en más de 11 puntos la inflación. Este encarecimiento complica enormemente la posibilidad de comprar una casa, una situación que ha llevado a que cada vez haya menos propietarios.

Por zonas, las mayores subidas se han registrado en las islas (más de un 20%), la costa mediterránea (casi un 17%) y las áreas metropolitanas (más del 15%). Este fenómeno se debe, según los expertos, a la fuerte demanda y la falta de oferta, especialmente en zonas con mayor concentración de empleo. Esta realidad contrasta la situación de personas como Pablo, que al tener su hipoteca pagada puede "tener otra vivienda que me da un dinero extra cada mes", con la de jóvenes como Carmen, para quien es "imposible" comprar.

Tienes menos capacidad de ahorro, por supuesto menos capacidad de compra, y ya ni te cuento para meterte en una hipoteca"

Europa Press Escaparate de una inmobiliaria en Madrid

Pilar García de la Granja ha subrayado que el mercado está "carísimo", ya que no se descuenta la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo real. "Tienes menos capacidad de ahorro, por supuesto menos capacidad de compra, y ya ni te cuento para meterte en una hipoteca", ha sentenciado la experta, describiendo las dificultades que enfrentan los potenciales compradores, incluso a la hora de recibir un piso de obra nueva.

Menos propietarios y más deuda

Como consecuencia de esta situación, el porcentaje de propietarios en España ha caído 6 puntos desde 2020, situándose en el 70%, mientras crece el crédito al consumo. Según los datos, una de cada cinco familias recurre a estos préstamos para hacer frente a sus gastos, una tendencia que refleja las crecientes dificultades económicas y los problemas que afrontan los inquilinos para incluir la vivienda en la renta.

Aunque la renta mediana de los hogares ha recuperado el nivel previo a la pandemia, situándose en 36.100 euros brutos anuales, la riqueza no ha seguido el mismo camino. La economista del Banco de España, Laura Crespo, ha explicado que "todavía en 2024, el valor de la riqueza neta mediana no había alcanzado, no había recuperado los valores observados antes de la crisis financiera".

El análisis se completa con otros desafíos económicos, como el déficit del sistema de pensiones, que según un informe de la Universidad de las Espérides coescrito por el economista Santiago Calvo, ya supera los 200.000 millones de euros al año. Este dato pone de manifiesto la presión sobre las cuentas públicas y la sostenibilidad del modelo actual.