Víctor Ruiz, experto energético: "Podremos eliminar la energía nuclear cuando tengamos una alternativa mejor; para las renovables tendríamos que tener más reservas"

El programa Herrera en COPE ha analizado, en la sección La píldora económica con Pilar García de la Granja, el complejo futuro energético de España. Sobre la mesa está el debate del cierre progresivo de las centrales nucleares, una decisión cuyas consecuencias económicas ha cifrado un reciente estudio de OBS Business School. Según el informe, dirigido por el experto energético Víctor Ruiz, la clausura de las plantas supondría una subida del 20 por ciento en la factura de la luz para las familias y el sector servicios, y de hasta un 35 por ciento para la industria.

El gas, una alternativa cara e inestable

La razón principal de este encarecimiento es que prescindir de la energía nuclear obligará a recurrir más al gas, una fuente más cara y que aumenta la dependencia energética del exterior. El propio Ruiz advierte que el gas es un componente geopolíticamente inestable, lo que añade un factor de riesgo a la ecuación. El director del estudio insiste en la prudencia y ha declarado que se deben "eliminar las cuando tengamos una alternativa mejor".

Aunque la generación de energía renovable es cada vez mayor, el estudio señala que aún no es una alternativa completa. Tanto la energía fotovoltaica como la eólica son valiosas para el mix energético, pero su producción no es constante y todavía no existen sistemas de acumulación de energía a gran escala, como "una pila lo suficientemente grande como para llenarla de energía que pueda abastecer a una ciudad", según se ha explicado en el programa.

Víctor Ruiz Experto energético

Un calendario de cierre sin un plan B

El calendario de cierre nuclear tiene una fecha marcada en rojo: 2027, con la primera etapa del cese de actividad en la central de Almaraz. Sin embargo, los expertos aseguran que España no está preparada y advierten de que se necesita una alternativa viable, más capacidad de almacenamiento en baterías y más conexiones internacionales para garantizar el suministro estable.

Ante la posibilidad de que el coste de la vida se eleve hasta un 23% por esta decisión, el director del estudio insiste en la necesidad de encontrar soluciones. "Si esto va a suponer un aumento del coste de la vida, pues tenemos que plantear qué alternativas tenemos para mitigar este aumento de los precios", ha declarado Víctor Ruiz.

La situación resulta paradójica, ya que España y Bélgica son los dos únicos países de la Unión Europea que mantienen en marcha sus planes para cerrar las centrales nucleares, mientras otros socios comunitarios optan por construir nuevas. Con la demanda energética en auge y un consumo eléctrico en máximos históricos, la decisión de seguir adelante sin un plan B consolidado plantea serias dudas sobre la estabilidad y el coste del suministro en los próximos años.