"Europa está hablando de tres factores que están en juego y España lo desestima; mantener una industria nuclear fuerte es estratégico en un mundo donde la energía es poder"

La Unión Europea ha dado un cambio de rumbo histórico en su política energética. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha admitido que abandonar la energía nuclear fue un error estratégico, anunciando un giro para volver a impulsar esta tecnología como una fuente "fiable y asequible". Este escenario, analizado en el programa 'Herrera en COPE' por el experto económico Marc Vidal, sitúa a España a contracorriente de sus socios europeos.

Europa vuelve a la senda nuclear

Durante la sección 'Salida de emergencia', Vidal ha explicado que la energía nuclear, considerada durante años "el elefante en la habitación", ha vuelto al centro del debate. La propia Comisión Europea ya trabaja en extender la vida útil de las centrales existentes y en impulsar reactores modulares pequeños (SMR). Esta tendencia se refleja en Francia, que planea construir nuevos reactores, Bélgica, que ha frenado el cierre de los suyos, y los países del Este, que apuestan abiertamente por ella.

La nuclear ha vuelto al tablero como una pieza clave, es estable, libre de carbono y capaz de hacer lo que las renovables por sí solas no pueden" Marc Vidal Inversor

En palabras de Marc Vidal, "la nuclear ha vuelto al tablero como una pieza clave, es estable, libre de carbono y es capaz de hacer lo que las renovables por sí solas todavía no pueden garantizar". El analista ha destacado que esta apuesta busca una mayor seguridad energética, estabilidad del sistema eléctrico y una mayor descarbonización. Sin embargo, España va en la dirección contraria, con un calendario oficial que contempla el cierre progresivo de todas las centrales antes de 2035.

Escúchalo en Podcast La diferencia ente España y la UE con las nucleares, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

Seguridad, demanda y geopolítica

El giro europeo se fundamenta en tres factores clave. En primer lugar, la seguridad energética, ya que la guerra en Ucrania reveló "lo peligroso que es depender del gas importado", mientras que la nuclear ofrece una generación constante. En segundo lugar, la explosión de la demanda eléctrica, alimentada por tecnologías como la inteligencia artificial, que necesita fuentes fiables 24/7.

El tercer elemento, según Vidal, es el geopolítico. "Mantener una industria nuclear fuerte es una apuesta estratégica en un mundo donde la energía va a ser poder", ha señalado el analista. La confesión de Von der Leyen, en un "ataque de sinceridad", marcaría el camino que va a transitar toda Europa en el futuro inmediato, con excepciones como la española.

Los reactores modulares, la gran apuesta

La propuesta de Von der Leyen se centra en el desarrollo de reactores nucleares modulares (SMR), una tecnología para la que se busca movilizar 200 millones de euros. A diferencia de las centrales tradicionales, estos reactores son más pequeños y se construyen de forma estandarizada en fábricas para luego ser ensamblados en su ubicación final. Empresas como Rolls Royce ya están desarrollando sus propios modelos.

Europa Press Vista de la central nuclear de Almaraz

A este respecto, el ingeniero industrial y experto en energía, Marcos Rupérez, ha aclarado en 'Herrera en COPE' que estos reactores son una "promesa más bien futurible" y que, aunque se llamen "pequeños", no son para uso doméstico. Rupérez ha puesto en duda su rentabilidad actual, afirmando que "no está claro que sea más barato un reactor modular que un reactor nuclear tradicional". En este contexto, el experto ha sentenciado: "Igual no es el mejor momento para renunciar a la energía nuclear".

Finalmente, Rupérez ha recordado un dato clave: "el 80 por 100 de la energía que consumimos no es ni siquiera eléctrica". Esto significa que ni la nuclear ni las renovables, que de momento solo producen electricidad, son una solución total ni sustituyen directamente a los combustibles fósiles, por lo que la complementariedad de tecnologías se presenta como la estrategia más lógica.