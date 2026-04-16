"Una persona que se jubila hoy ingresa 60 céntimos adicionales por cada euro cotizado. Es decir, recibe un 62% más de lo que ha aportado a lo largo de su vida"

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España se intensifica ante las cifras actuales. El coste mensual de las pensiones ya supera los 14.000 millones de euros, y la estimación para este año apunta a sobrepasar los 200.000 millones de euros.

Son muchas las voces de economistas y entidades como FEDEA, Funcas, BBVA Research o CaixaBank Research que han alertado sobre la viabilidad del modelo.

El último informe en sumarse a este análisis proviene de la Universidad de las Hespérides, elaborado por los profesores de economía Daniel Fernández y Santiago Calvo. Durante una entrevista en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, el profesor Calvo ha desgranado las claves de un sistema cuya principal debilidad, asegura, no es la natalidad o el empleo.

El problema real: el diseño del sistema

Según el experto, el foco del problema está en otro lado. "Muchos creen que el problema de las pensiones es la natalidad o el empleo, pero el verdadero problema está en el diseño del sistema", ha afirmado Calvo. El economista sostiene que, "en promedio, los jubilados de hoy reciben aproximadamente un 62% más de lo que aportan a lo largo de su vida".

Por cada euro que han cotizado, el sistema les devuelve 60 céntimos adicionales" Santiago Calvo Profesor de la Universidad de las Hespérides

La conclusión del estudio es contundente y se resume en una cifra clave que expone el desequilibrio estructural. Tal y como ha explicado Santiago Calvo, "por cada euro que han cotizado, el sistema les devuelve 60 céntimos adicionales". A su juicio, esto se debe a que el sistema público promete una rentabilidad que duplica el crecimiento económico proyectado.

El sistema de pensiones funciona como una inversión forzosa con una rentabilidad de, al menos, el 2,6% anual, una cifra que "supera con creces lo que puede crecer la economía española". Por ello, el profesor concluye que "estamos prometiendo, probablemente, lo que no podemos pagar respecto de las pensiones".

Un futuro insostenible sin reformas

El informe, titulado '¿Cómo reformar el sistema de pensiones? ', advierte de que la situación solo puede empeorar si no se toman medidas, en gran parte debido al aumento de la esperanza de vida. Según sus proyecciones, si no hay cambios, "los jubilados de mediados de siglo van a recibir más del doble de lo que pusieron" y, además, vivirán más años.

Cuanto más tardemos en corregir estos desequilibrios, más duro tendrá que ser el ajuste" Santiago Calvo Profesor de la Universidad de las Hespérides

Este escenario empuja al sistema hacia un punto crítico. Por ello, Calvo ha lanzado una advertencia clara sobre la necesidad de actuar pronto: "Cuanto más tardemos en corregir estos desequilibrios, más duro tendrá que ser el ajuste cuando llegue, si es que llega".

España, a la cola de la OCDE

El estudio también realiza una comparativa internacional que deja a España en una mala posición. El informe señala que "España tiene el peor rendimiento real de los fondos públicos de pensiones" entre los países analizados por la OCDE. Esta baja rentabilidad se debe a la falta de diversificación de la conocida como 'hucha de las pensiones'.

Europa Press Un jubilado haciendo ejercicio en un parque

En los últimos 20 años, este fondo solo ha obtenido una rentabilidad acumulada real del 0,3%, una vez descontada la inflación. La razón es que su inversión se dedica exclusivamente a la compra de deuda pública, lo que provoca que "si el estado tiene problemas, ese fondo se hunde justo cuando más falta hace".

Ante este diagnóstico, los autores del informe proponen un sistema de 3 puntos con un período de transición. El objetivo de esta reforma sería corregir los desequilibrios estructurales sin afectar a los actuales pensionistas y sin poner en peligro las pensiones futuras.