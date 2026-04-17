Dabiz Muñoz y Martín Berasategui: la final de Copa se juega en los fogones de El Partidazo de COPE

Los chefs Dabiz Muñoz y Martín Berasategui han calentado la previa de la final de la Copa del Rey en una entrevista en 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño. Como reconocidos seguidores del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, respectivamente, ambos cocineros han compartido sus pronósticos, anécdotas y hasta el menú ideal para disfrutar de una nueva final copera.

Un pasado como futbolista

Dabiz Muñoz ha recordado su etapa en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde jugó desde los 12 hasta casi los 18 años. El chef ha compartido una anécdota con Antonio López, ex capitán rojiblanco, con quien coincidió en su juventud. "Yo siempre me metía con él, porque venía de Benidorm, y decía que no sabía jugar al fútbol", ha confesado Muñoz, para luego añadir con humor: "Al final, Antonio llegó a ser capitán y yo me quedé friendo huevos".

A pesar de su pasado, Muñoz ha dejado claro que su equipo es el Athletic. Su pasión es tal que su hija Laya le pide constantemente el himno en el coche. "Vamos en el coche con el himno del Atleti a donde vayamos, con el himno alto", ha explicado entre risas.

La final desde la distancia

Ninguno de los dos chefs podrá asistir al partido en Sevilla por compromisos profesionales. Berasategui está inmerso en la preparación de unos cursos para el Barcelona Culinary Hub, mientras que Muñoz no falta a su servicio en DiverXO. "No puedo perder tres días", ha lamentado Berasategui, quien verá el partido desde una pantalla grande en su restaurante.

En cuanto al resultado, ambos se han mostrado confiados en sus equipos. Muñoz ha sido contundente sobre las posibilidades del Athletic: "Tenía claro que si el Atleti pasaba la eliminatoria contra el Inter, iba a ganar la final. Va dopadísimo". Berasategui, por su parte, ha vaticinado un 1-2 a favor de la Real, con dos goles de Mikel Oyarzabal.

Menús para un día de partido

Preguntados por el menú perfecto para ver la final, sus propuestas han reflejado sus estilos culinarios. Berasategui ha sugerido platos sofisticados como "una ostra con néctar de pimiento morrón asado" o "un rodaballo con vinagreta de almejas y percebes", mientras que Muñoz ha optado por algo más tradicional y para compartir: "Una tortilla de patatas bien hecha, sin cebolla, poco hecha, un buen pan, pimientos asados y jamón", e incluso una paella.

Finalmente, ambos cocineros han hecho un llamamiento a la concordia y al buen ambiente entre aficiones. Muñoz ha destacado la importancia de erradicar los insultos en los estadios. "Lo guay que está pasando ahora con el fútbol es que se está dejando de normalizar determinadas cosas que hasta ahora parecían normales", ha reflexionado, pidiendo que el sábado sea una "fiesta del fútbol".