Europa se planta y exige a España que revierta el cierre de la central nuclear de Almaraz

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado formalmente que se revierta el cierre de la Central Nuclear de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red eléctrica. Esta petición figura en el borrador de un informe elaborado tras la visita de un grupo de eurodiputados a la planta el pasado mes de febrero, y que será debatido este miércoles 15 de abril.

Pilar económico y energético

La visita de la delegación europea ha servido para subrayar la importancia estratégica de la instalación, a la que el borrador del informe califica como un pilar económico fundamental para Extremadura. Se destaca que la central genera aproximadamente 4.000 empleos directos y una gran cantidad de puestos indirectos, contribuyendo de manera decisiva a la economía local.

En el informe también se ha tomado nota del papel clave de la central en el suministro eléctrico estable, aportando el 7% de la producción eléctrica nacional, y su contribución a la descarbonización y la seguridad energética. Los interlocutores de la delegación destacaron los altos estándares de seguridad de Almaraz, señalando que es "una de las centrales nucleares más seguras de Europa".

Esencial para prevenir apagones"

Varios expertos han señalado ante la delegación que la energía nuclear es un complemento fundamental para las fuentes renovables intermitentes, sobre todo por la falta de capacidad de almacenamiento de energía. En este sentido, el informe subraya que la generación nuclear es "esencial para prevenir apagones", ya que contribuye a la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

Visita de los eurodiputados a la central nuclear de Almaraz

Recomendaciones a España

El borrador del informe de la Comisión de Peticiones pide que las políticas de transición energética se apliquen de forma "equilibrada y basada en la evidencia". Por ello, solicita al Gobierno español que proporcione una evaluación de impacto transparente y elabore estrategias de transición integrales en consulta con las administraciones regionales y locales.

Las políticas de transición energética deben aplicarse de forma equilibrada y basada en la evidencia"

La comisión ha sido clara en sus recomendaciones al señalar que se debe "salvaguardar la seguridad energética y la neutralidad tecnológica". Además, ha recordado que la Taxonomía de la UE reconoce la energía nuclear como una actividad transitoria clave para la mitigación del cambio climático y mantener un suministro fiable.

Finalmente, la delegación europea ha lamentado en su escrito la ausencia de representantes del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico en las reuniones. Según el informe, su participación "habría demostrado el compromiso del Gobierno de España con las cuestiones planteadas por los peticionarios".