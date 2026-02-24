Marta San Miguel, sobre la desclasificación de documentos del 23F: "Nos toca pasar de largo o parar para examinar los secretos que definen algo más que un pasado en común"

En el 45 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, el debate sobre la memoria histórica cobra una nueva dimensión. La efeméride ha sido el marco elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para anunciar la desclasificación de los documentos relacionados con la intentona golpista. Esta decisión ha sido objeto de análisis en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’, donde el periodista Jorge Bustos ha introducido la reflexión de la periodista Marta San Miguel sobre cómo afrontar el pasado.

La metáfora del recuerdo

Marta San Miguel ha iniciado su intervención compartiendo un descubrimiento reciente en la provincia de Soria: un pueblo llamado Recuerda, en la comarca del Burgos de Osma. La periodista ha descrito el lugar como "puro silencio entre casas a los lados de la carretera y un paisaje marrón crujiente", un hallazgo que le sirvió de punto de partida para una reflexión más profunda sobre el peso del pasado y las señales que deja la memoria.

Para la colaboradora de COPE, este topónimo poético se convirtió en un símbolo. "Me pasé después todo el viaje indagando el pasado de Recuerda, como si me hubiera perdido algo fundamental para comprender nuestro presente", ha explicado. Según San Miguel, "la memoria nos deja señales, y las efemérides son una de ellas", estableciendo un paralelismo entre el pueblo soriano y la fecha del 23F, a la que ha calificado como "una señal, un hito".

La desclasificación de los documentos

La reflexión de la periodista conecta directamente con la actualidad, ya que, en sus palabras, "ahora el gobierno de España va a llamar a la puerta de ese recuerdo, cerrado a cal y canto". San Miguel se refiere al anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien justificó la medida afirmando que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre".

Con esta decisión, que se materializa coincidiendo con el 45 aniversario del golpe, el país se enfrenta a la disyuntiva que planteaba San Miguel al final de su reflexión. En esta efeméride, ha concluido la periodista, "nos toca pasar de largo o parar" para examinar los secretos que definen "algo más que un pasado en común".