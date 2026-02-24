Jorge Bustos, escritor: "Si entiendes una frase de Pérez Galdós significa que tienes una capacidad léxica y cognitiva muy alta"

El escritor Jorge Bustos ha reflexionado en el programa 'Herrera en COPE', junto a Alberto Herrera, sobre la comprensión lectora de las nuevas generaciones. El debate ha surgido a raíz de un estudio que constata cómo las frases en los libros más vendidos se han ido acortando progresivamente, un hecho que para Bustos es un síntoma de un problema mayor.

Frases más cortas, ¿lectores más simples?

Un estudio reciente señala que desde 1930 las frases en los libros más vendidos se han acortado un 30%. La media ha pasado de más de 20 palabras a unas 13 o 14. Alberto Herrera ha contextualizado este dato con una anécdota de la industria cinematográfica, donde los guionistas de Netflix se ven obligados a repetir la trama varias veces, asumiendo que el espectador consulta el móvil y se pierde.

Alamy Stock Photo Retrato de Benito Pérez Galdós

Esta tendencia a la simplificación no es exclusiva del lenguaje audiovisual. Un experimento realizado en dos universidades de Estados Unidos reveló que los estudiantes de primero de literatura tenían serias dificultades para comprender fragmentos de 'Casa Desolada', de Charles Dickens. El propio Herrera ha admitido que en su juventud le costó "encontrar el gusto" a los 'Episodios Nacionales' de Galdós, aunque ha reconocido que "cuando empiezas a entenderlo hay mayor riqueza".

La defensa del pensamiento complejo

Para Jorge Bustos, este fenómeno es un "síntoma preocupante de deterioro cognitivo". El escritor ha afirmado con rotundidad que "la subordinada está en peligro de extinción". Defiende que la capacidad de procesar una sintaxis compleja es una herramienta intelectual fundamental. "Si entiendes una frase de Pérez Galdós significa que tienes una capacidad léxica y cognitiva muy alta", ha asegurado, añadiendo que esta habilidad "te ayuda a que no te engañen por la vida".

Si entiendes una frase de Pérez Galdós significa que tienes una capacidad léxica y cognitiva muy alta" Jorge Bustos Escritor

Un clásico 'salvaje' como antídoto

Como ejemplo de esta literatura que desafía al lector, Bustos ha traído a colación el clásico 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë, actualmente de moda por una adaptación cinematográfica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Bustos ha señalado que, por buena que sea la película, palidecerá ante la experiencia de la lectura, que no es en absoluto una novela romántica cursi, sino una obra "dura" y "salvaje".

Escúchalo en Podcast EMILY BRONTË | LA BIBLIOTECA DE BUSTOS La biblioteca de Bustos Escuchar

La novela, escrita por una de las tres hermanas Brontë en la era victoriana, se publicó a mediados del siglo XIX con una tirada inicial de solo 250 ejemplares, lo que supuso un relativo fracaso. Según Bustos, quienes se acercan a ella esperando una historia de amor fácil no encontrarán eso, sino "algo mucho mejor, mucho más profundo, una exploración psicológica de los recovecos más oscuros y apasionados del alma humana".

Aunque Alberto Herrera ha matizado que "los jóvenes cada vez leen más", la reflexión de Jorge Bustos pone el foco en la calidad y complejidad de esa lectura. La simplificación del lenguaje, que el escritor también observa en los 'discursos políticos', podría estar mermando una "musculatura cognitiva" que se entrena con lecturas complejas, esas que permiten, como ha concluido, entender la inmensa riqueza de los 'Episodios Nacionales'.