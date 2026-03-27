Manolo Lama avisa del potencial de Brasil en el Mundial: "No los veo como campeones, pero son mejores de lo que hemos visto en el partido contra Francia"

La selección de Francia se impuso (1-2) a la de Brasil este jueves en un partido amistoso celebrado en el Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos), mejor y más efectiva, con los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, a pesar de jugar con uno menos durante más de media hora por la roja directa a Dayot Upamecano.

EFE Foxborough (United States), 26/03/2026.- Kylian Mbappe of France celebrates after scoring the opening goal during the international friendly match between Brazil and France in Foxborough, Massachusetts, USA, 26 March 2026. (Futbol, Amistoso, Brasil, Francia) EFE/EPA/ADAM RICHINS

Mbappé y Ekitike tumban a brasil

Los de Didier Deschamps superaron a la pentacampeona del mundo, una selección dirigida por Carlo Ancelotti que estuvo frágil en defensa y no sacó su potencial en ataque en un duelo de aspirantes al Mundial del próximo verano en Norteamérica. El técnico ex del Real Madrid se reencontró con Mbappé y el ariete galo demostró estar recuperado de su lesión de rodilla y con hambre.

El delantero del Madrid, protagonista en la previa con todo lo relativo a su baja y la gestión de su problema por parte de los médicos del club, no falló en el mano a mano que le puso Ousmane Dembélé, picando el balón por encima de Ederson a la media hora. Francia fue letal en la recuperación y la transición rápida, mientras Brasil pareció no verlas venir, tampoco en el 0-2.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ekitike celebra el 0-2 de Francia contra Brasil.

Además, los de Ancelotti se fueron al vestuario sin tirar a puerta y en la reanudación, el técnico dejó en el banquillo al jugador del FC Barcelona Raphinha con posibles molestias musculares. Con todo, Luiz Henrique mejoró el planteamiento brasileño y el partido pareció cambiar otro poco con la roja a Upamecano, revisada en el VAR, como último defensa en una falta a Wesley Moraes.

Sin embargo, en otra gran salida en velocidad, contra un mal repliegue brasileño, los de Deschamps golpearon de nuevo, esta vez con el toque sutil y picado de Ekitike. Con el 0-2 y 25 minutos por delante, Brasil se vio obligada a volcarse en ataque, hasta que Bremer hizo el 1-2 en el minuto 78. Los de Ancelotti rondaron el segundo, aunque no encontraron a Vinícius, y también Francia supo tener el balón en los últimos minutos para sufrir menos.

EL AVISO SOBRE BRASIL DE MANOLO LAMA

El partido se analizó en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE y tanto para Joseba Larrañaga como para Elías Israel los 90 minutos de Brasil contra Francia "fueron decepcionantes".

EFE El equipo titular de Brasil posa antes del partido contra Francia.

Manolo Lama, por su parte, no ve como una de las selecciones favoritas al combinado entrenado por Carlo Ancelotti. Pero el narrador de Tiempo de Juego lanzó una advertencia: "Hay que tener en cuenta que le faltaban sus dos centrales titulares, su portero titular y que arriba tienen buenos jugadores".

Y para finalizar, Manolo Lama insistía en esa falta de favoritismo y decía: "Yo no veo a Brasil para ser campeón del mundo. No los veo ganando el Mundial, pero creo que son mejores de lo que hemos visto contra Francia".