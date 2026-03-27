Cristina Catalá, experta en movilidad vial: "Si no llevas la baliza V16 corres el riesgo de sufrir un atropello y que te multen; va en contra de tu propia seguridad"

Hace casi tres meses que entró en vigor el uso obligatorio de las balizas V16, el nuevo sistema de señalización de averías. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con más de 17 millones de desplazamientos previstos, el programa 'Herrera en COPE' ha hecho balance sobre su implantación con Carmen Labayen, jefa de Sociedad de COPE, y Jorge Bustos. Aunque su objetivo es salvar vidas, la medida sigue generando un intenso debate entre los conductores españoles.

Alejandro Martinez Velez Tráfico en la carretera A3 en Madrid

Millones de conductores sin baliza

Según un estudio reciente de la Fundación Línea Directa y la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), el 85% de los conductores ya dispone de la nueva señal luminosa. Sin embargo, un 15% restante, que se traduce en 4,2 millones de conductores, todavía no la ha comprado. De ellos, más de un millón y medio afirman que no tienen intención de adquirirla nunca.

Esta negativa a adoptar el dispositivo va "en contra de su propia seguridad", según advierte Cristina Catalá, directora técnica de FESVIAL. Catalá recuerda que no llevar la baliza en el vehículo no solo supone un incumplimiento de la ley, sino que expone al conductor a un riesgo mucho mayor. "Tienes el riesgo de, en el mejor de los casos, que te multen, y en el peor de los casos, pues, a la hora de bajar del vehículo, que puedas sufrir un atropello", ha señalado.

Evitar atropellos, el objetivo principal

más sobre la baliza v16 Mapa de todas las balizas V16 en la operación Semana Santa de la DGT: dónde están activadas y cómo consultarlo

La justificación principal para implementar las balizas V16 es la seguridad. Con ellas se busca evitar los cerca de 25 atropellos anuales que se producían de media al colocar los tradicionales triángulos de emergencia. La gran ventaja es que permiten señalizar el vehículo sin necesidad de bajarse del coche. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), cada día se producen una media de 2.500 incidentes, la mayoría averías.

Además de la seguridad personal, la geolocalización del vehículo beneficia a otros conductores, ya que la información se traslada a los sistemas de navegación. Ante las críticas por un posible uso indebido de los datos, el experto en movilidad y tecnología, Javier Goikoetxea, aclara que el sistema no vulnera la ley de protección de datos. "Una baliza no está identificada con una persona ni con un coche", explica, por lo que la privacidad está garantizada.

Una baliza no está identificada con una persona ni con un coche" Javier Goikoetxea Experto movilidad y tecnología

Críticas por el coste y la eficacia

Pese a sus ventajas, el sistema nació con polémica. Hubo críticas por su obligatoriedad, su coste y las multas, que pueden ir de los 80 a los 200 euros. De hecho, el estudio de Línea Directa y FESVIAL revela que el 83% de los conductores sigue desaprobando esta medida de seguridad a día de hoy.

Algunos usuarios también han señalado limitaciones prácticas, como que "con mucha luz pierde luminosidad", un problema que, según Goikoetxea, depende de la calidad del dispositivo. Lo reglamentario es que la intensidad esté entre 40 y 80, pero "hay balizas que llegan incluso a los 200 y pico, va a ser mucho más visible", aclara el experto.

Europa Press Baliza V16

Desde la DGT defienden que la medida no tiene un "afán recaudatorio", argumentando que con el sistema anterior de triángulos el número de multas anuales era "residual", en torno a las 500. Los expertos también recuerdan que la baliza es solo el primer paso. "La radio baliza lo que hace es posicionar en un punto", pero después "tienes que hacer lo mismo que hacías antes, llamar a la asistencia", subraya Goikoetxea.

Finalmente, los expertos coinciden en que la pedagogía para su puesta en marcha ha sido "mejorable". Carmen Labayen recordó en COPE la recomendación de la DGT: seguir llevando el chaleco reflectante y, tras colocar la baliza, salir del coche solo si es seguro y por el lado del copiloto. Si abandonar el vehículo es peligroso, lo correcto es permanecer dentro con el cinturón de seguridad abrochado hasta que llegue la ayuda.