"Se nota que ha bajado la gasolina, pero si sigue subiendo el combustible en los próximos días, ese aumento se comerá la rebaja del IVA"

Las nuevas medidas anticrisis del Gobierno, que incluyen una rebaja del IVA en productos energéticos, han entrado en vigor este fin de semana. Sin embargo, la tregua en el precio de los combustibles podría durar poco.

Así lo ha explicado el periodista experto en economía, José María Camarero, en 'La Tarde' de COPE, donde ha advertido de que la bajada ya se ha estancado y no se descartan nuevas subidas en los próximos días.

La tregua de la gasolina, en el aire

Desde este domingo, el IVA de las gasolinas ha pasado del 21% al 10%, lo que ha provocado un descenso inmediato en los precios. Sin embargo, en su sección con Pilar García Muñiz, Camarero ha señalado que "si vemos los precios medios, no han bajado más. Digamos que se ha quedado ahí la bajada". El experto avisa de que esto podría ser un espejismo y recomienda cautela.

Según el periodista, el mercado sigue “muy tenso” y los precios de los combustibles “no habían absorbido todavía todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico”. Por ello, ha lanzado una advertencia clara a los conductores: "No nos llevemos sorpresas si mañana, pasado o a lo largo de la semana vuelven a subir un poco los precios de los combustibles".

¿Cuánto se ahorrará en las facturas?

Las medidas del Ejecutivo también contemplan una rebaja del IVA en la luz y el gas. Camarero calcula que, para una factura media de luz de 60 euros, el ahorro mensual será de unos 9 o 10 euros. En el caso del gas, la rebaja podría situarse entre 15 y 20 euros en el próximo recibo.

En este sentido, el experto recomienda a los consumidores “estar muy atentos” a la próxima factura para verificar que se aplica correctamente el nuevo IVA del 10%, ya que ante los cambios es importante prestar atención.

Otro de los puntos del plan es la congelación del precio de la bombona de butano, que se topa en 16,35 euros. Camarero ha destacado un dato sorprendente: su venta aumentó el año pasado. Este resurgir se explica, en parte, por “la crisis de vivienda, en la que muchos arrendatarios prefieren que sus inquilinos utilicen la bombona de butano” para evitar facturas de gas elevadas.

El mercado sigue muy tenso y los precios de los combustibles no habían absorbido todavía todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico” José María Camarero Periodista experto en economía

Medidas "poco eficientes" para los profesionales

A pesar del alivio general, los sectores profesionales consideran que las ayudas no son suficientes. Desde el transporte, Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, ha afirmado que las ayudas “solo amortiguan el 50% del sobrecoste que va a tener para el sector”.

Una visión similar tiene José Luis Miguel, director técnico de COAG, quien cree que las medidas serían insuficientes si la crisis se alarga.

La gasolina ha bajado una media de 20 céntimos el litro

Los pescadores también alertan de la difícil situación. Daniel Garat, secretario general de CEPESCA, ha advertido de que “habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad y se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle”. Esto, a su vez, podría provocar un encarecimiento del pescado en los mercados.

Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad" Daniel Garat Secretario general de CEPESCA

A este respecto, José María Camarero ha calificado las medidas de “poco eficientes” y demasiado generalizadas. En su opinión, el Gobierno debería haberlas enfocado más en los sectores profesionales para evitar los efectos de segunda ronda, es decir, que el aumento de costes para agricultores o transportistas “no lo trasladen después al precio de los productos que venden”.