Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de artillería: "Con 50.000 hombres no se puede invadir Irán, se puede invadir la isla pero hay un riesgo enorme de bajas"

El general del Ejército de Tierra y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, ha analizado la guerra entre Irán e Israel en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. Cuando se cumple un mes del conflicto, Ballesteros ofrece una perspectiva contraria a la oficial: 'Estados Unidos es el que está pidiendo a gritos terminar la guerra'. A su juicio, Donald Trump 'ha cometido un inmenso error' al seguir los intereses israelíes, una decisión que contradice la propia estrategia de seguridad nacional norteamericana y que, además, beneficia directamente a Rusia en la guerra de Ucrania.

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Un 'inmenso error' de Trump

Pese a la retórica de Donald Trump, quien afirma que Irán 'está suplicando llegar a un acuerdo', el general Ballesteros sostiene que la realidad es la opuesta. "El que está deseando negociar es Estados Unidos, el que está pidiendo a gritos terminar la guerra es Estados Unidos, porque Trump se ha dado cuenta de que ha cometido un inmenso error apoyando, haciendo seguidismo de Netañyaj", ha declarado en COPE. Según Ballesteros, esta guerra va en contra de la estrategia aprobada por el propio Trump, que abogaba por evitar conflictos en Oriente Medio y centrarse en una energía barata para potenciar la economía americana.

El envío de tropas estadounidenses a la zona, que ya suman 50.000 efectivos y a los que se añadirán otros 15.000, no es para invadir Irán, sino que responde a una 'acumulación disuasoria para forzar a Irán a sentarse a la mesa'. El general ha explicado que Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa del 'America first' y de no dedicar más vidas ni dinero a 'pacificar el mundo'. Un alto número de bajas sería intolerable para la opinión pública norteamericana, lo que ha provocado que la popularidad del presidente Trump 'esté cayendo en picado' ante las cercanas 'elecciones de mid term'.

Putin, el gran beneficiado

La guerra emprendida por Trump en Oriente Medio 'ha beneficiado enormemente a Putin', asegura Ballesteros. Por un lado, 'le legitima la invasión' de Ucrania y, por otro, desvía la ayuda militar y económica que Estados Unidos proporcionaba a Zelenski. Esto provoca que el presidente ruso 'tenga menos motivos para sentarse a negociar'. El general recuerda que el objetivo inicial de Putin era una 'operación militar especial' para controlar el sur de Ucrania, la llamada 'Novorrosia', y así ahogar económicamente a Kiev.

El que está deseando negociar es Estados Unidos, el que está pidiendo a gritos terminar la guerra es Estados Unidos"

Cuando parecía que Putin podía conformarse con controlar el Donbás y el mar de Azov, el nuevo conflicto le ha dado un nuevo impulso. "El estallido de Irán ahora le convence ser más ambicioso", ha señalado Ballesteros, quien cree que ahora el líder ruso irá "a por el objetivo final que nos habíamos planteado", en referencia a la ocupación de todo el sur de Ucrania para dejar al país sin salida al mar.

La OTAN y la misión en Líbano, en vilo

Este conflicto también está 'tensionando la OTAN', aunque el general considera que la alianza no está 'herida de muerte'. En su opinión, 'Trump tiene fecha de caducidad' y las administraciones 'son temporales', mientras que los países europeos y Estados Unidos 'son aliados naturales'. Sin embargo, sí admite que "estamos sufriendo que el vínculo transatlántico se está debilitando mucho" debido a las 'decisiones personalistas e impulsivas' del presidente estadounidense.

EFE El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Finalmente, Ballesteros ha abordado la delicada situación en el Líbano, donde España tiene desplegados a más de 600 militares en la misión de la ONU (UNIFIL), en la base 'Miguel de Cervantes'. El general alerta del riesgo que corren las tropas internacionales ante las acciones de Israel. "La estrategia de Israel nos pone a todos los que estamos allí en una situación muy, muy delicada", ha afirmado. Por ello, cree que Naciones Unidas "debería replantearse si no hay que adelantar esa retirada" que ya estaba prevista para el próximo año.