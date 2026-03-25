La volatilidad de los carburantes amenaza la Semana Santa pese a la rebaja del IVA: "Puede ser como un vaso de agua que echas en un incendio"

La rebaja del IVA en los carburantes del 21% al 10% ha provocado una caída considerable de los precios en las gasolineras, pero el sector advierte de que el actual escenario de extrema volatilidad puede anular este efecto. En COPE Euskadi, Nuria Lekue, presidenta de la Asociación Empresarial de Estaciones de Servicio de Bizkaia (ESTASERBI) señala que el precio del gasoil ha pasado de superar los 2 euros el litro a moverse en una horquilla de entre 1,85 y 1,89 euros, mientras que la gasolina ha caído por debajo de 1,60 euros en la mayoría de las estaciones.

Un marzo de ventas mínimas

La medida del Gobierno llega tras unas semanas en las que la escalada de precios dejó muy tocado el consumo. Durante los últimos diez o quince días de marzo, las ventas cayeron a mínimos, ya que muchos conductores optaron por prescindir de desplazamientos no obligatorios para ahorrar, explica Lekue.

DPA vía Europa Press Un conductor llena un bidón de gasolina en una gasolinera.

Incertidumbre ante la Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el sector espera que la rebaja fiscal, unida a una estabilización de los mercados, permita recuperar las ventas. "Nos encantaría tener unos precios bajos para que los consumidores se puedan animar a viajar más alegremente", afirma Lekue, quien, sin embargo, reconoce que la situación es "totalmente imprevisible" debido a las enormes fluctuaciones de las cotizaciones internacionales.

Una rebaja fiscal de unos céntimos fijos podría llegar a ser como un vaso de agua que echas en un incendio" Nuria Lekue, presidenta de ESTASERBI

El mercado vive picos de volatilidad extrema, con subidas intradía de hasta el 25% que luego se desploman por un simple anuncio de Trump. Lekue advierte de que si continúan las subidas de las cotizaciones internacionales, el alivio fiscal puede ser insuficiente. "Una rebaja fiscal de unos céntimos fijos podría llegar a ser como un vaso de agua que echas en un incendio, que se evapora antes de tocar el suelo", sentencia.

Una medida 'precipitada' y sin diálogo

Aunque el sector celebra una rebaja del IVA que llevaba tiempo solicitando, critica la forma en que se ha implementado. Lekue lamenta la "precipitación" y la "falta de interlocución", ya que se enteraron de la medida por la prensa y con menos de 24 horas para aplicarla en más de 12.000 estaciones de servicio, lo que generó un "pequeño gran caos" de dificultades técnicas y reclamaciones por parte de algunos conductores que entendieron que la rebaja del IVA entraba en vigor desde el sábado.

Nuria Lekue, presidenta de Estaserbi

Según un estudio a nivel nacional de la patronal, unas 4.000 estaciones de servicio mantuvieron el domingo los mismos precios que el sábado. El informe señala que, entre los grandes operadores, Repsol, MoEVE y Shell lideraron el cumplimiento de la rebaja, mientras que Eroski fue una de las marcas con una mayor desviación al alza.