Carlos Herrera analiza la remodelación del Gobierno con la incorporación de Arcadi España y Carlos Cuerpo

Carlos Herrera ha arrancado su monólogo de este viernes en 'Herrera en COPE' con un duro análisis sobre la aplicación de la eutanasia en España. El comunicador ha centrado su comentario en el fallecimiento de Noelia, una joven de 25 años en Barcelona, tras recibir una inyección letal, un hecho que ha calificado como un "fracaso ético monumental de la sociedad española". Para Herrera, "ayer se dio un paso para que España sea un lugar peor".

Una ley "que no está bien hecha"

El director de 'Herrera en COPE' ha cuestionado frontalmente la ley de eutanasia, asegurando que si ampara casos como este, "entonces la ley no está bien hecha". Ha recordado que la norma "nace para acompañar a aquellas personas en situación agónica, terminal, irreversible, plena de dolores", pero se ha aplicado a una "mujer de 25 años con determinados trastornos psicológicos". Herrera también ha relatado los últimos momentos de la joven, que pasó la noche con su madre y se despidió de su abuela y su padre, quien "ha luchado hasta el último momento para evitar la muerte elegida de su hija".

¿Puede el poder público asumir la decisión de eliminar a un ciudadano que está deprimido?" Carlos Herrera

En su análisis, que titula en ABC como 'El llanto por Noelia', el comunicador ha lanzado una pregunta al aire: "¿Puede el poder público asumir la decisión de eliminar a un ciudadano que está deprimido?". Herrera ha mostrado su preocupación por que cualquier persona con "trastornos pasajeros, por endemoniados que sean", pueda solicitar que los médicos "lo maten".

Europa Press Varias personas rezan en la entrada del hospital Sant Camil donde se aplicó la eutanasia a la joven de Barcelona Noelia Castillo

La remodelación del Gobierno

En el ámbito político, Herrera ha analizado los recientes cambios en el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la promesa de sus cargos de Carlos Cuerpo y Arcadi España. Considera que "Sánchez lo apuesta todo a la economía" con el nombramiento de Cuerpo, un perfil "moderado, tecnócrata, sin carné del PSOE", lo que podría interpretarse como "menos sanchismo, más gestión económica". Sin embargo, matiza que la llave de la caja de Hacienda "se la ha dado a un socialista pata negra, Arcadi España", para "seguir sangrando a la clase media".

Cesar Vallejo Rodriguez La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Decreto anticrisis y financiación catalana

Finalmente, el comunicador se ha referido a la convalidación del decreto anticrisis, con la abstención del PP.

Según Herrera, el decreto contenía "trampas" para forzar el 'no' de los populares, pero estos optaron por la abstención para no tumbar las ayudas. Además, ha criticado duramente la estrategia del Gobierno respecto a la financiación autonómica, acusándolo de intentar "seducir a los andaluces" mientras los "independentistas se llevan la tajada". Ha ironizado sobre la idea de que la "financiación singular para Cataluña va a ser gloria bendita para el resto de territorios".