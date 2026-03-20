Jorge Bustos, sobre la gasolina: "Los únicos a los que no les afecta el precio es a los dueños de los coches eléctricos, son indiferentes al conflicto"

El conflicto en Irán está disparando la tensión en los mercados y, como consecuencia directa, el precio del petróleo a 115 dólares el barril. Esta situación, analizada en el programa 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos y Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo', ha generado un escenario de incertidumbre que ya impacta en la cartera de los ciudadanos.

Escúchalo en Podcast Continúa la escalada del precio de la gasolina | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Tensión en los mercados

Durante la jornada de ayer se vivieron "enormes tensiones en los mercados", según ha explicado Pilar García de la Granja. El barril de crudo llegó a tocar los 115 dólares, "un precio que no veíamos desde el inicio de la guerra de Ucrania". Esta escalada no se limita al petróleo, ya que el gas también se ha disparado: "El precio mayorista del gas en el mercado holandés, que es el de referencia en Europa, se disparó más de un 23 por 100 hasta los 67 euros por megavatio hora", un nivel que tampoco se alcanzaba desde principios de 2023.

Llenar el depósito, un lujo

El impacto más visible para el consumidor se encuentra en las gasolineras. Desde el inicio de la guerra en Irán, el coste del diésel en España "ha subido ese 27,4 por 100 hasta los 1,83 euros el litro", mientras que la gasolina ha aumentado un 15 por 100 hasta los 1,7 euros por litro, como detalló la periodista económica.

Esta subida se traduce en un golpe directo al bolsillo. Así, llenar un depósito de gasóleo cuesta ya más de 100 euros, mientras que hacerlo con gasolina supone un desembolso de casi 94 euros de media.

La perspectiva no es alentadora. García de la Granja ha advertido de que "lo peor es que no se le ve salida a esta situación en el corto plazo", lo que anticipa un periodo prolongado de precios elevados.

Alamy Stock Photo Un hombre repostando gasolina en una gasolinera de bajo coste Ballenoil en Madrid, España.

Una crisis que empeora

Jorge Bustos ha añadido que la situación, lejos de mejorar, "está empeorando". A la escalada de precios se suman otros factores como el cierre del estrecho de Ormuz y el bombardeo de petroleras y yacimientos de gas, lo que añade una nueva capa de complejidad al suministro energético global.

Estos ataques, como ha señalado De la Granja, implican que a la subida de los fletes se sumará "el coste de la reconstrucción de estos yacimientos", lo que hace que los expertos se pregunten por el tiempo que pasará hasta que se retome el suministro normal una vez cese el conflicto.

Los únicos a los que no les afecta el precio de la gasolina es a los dueños de los coches eléctricos" Jorge Bustos Periodista

Ante este panorama, Jorge Bustos ha ofrecido una reflexión final que apunta a una de las pocas alternativas inmunes a esta crisis. "Pues aquí los únicos indiferentes al devenir del conflicto deben ser los dueños de coches eléctricos, que es a los únicos a los que esto no les afecta", ha concluido, si bien con el matiz aportado por Pilar García de la Granja: "Mientras no haya un apagón, ellos van bien".