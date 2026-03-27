José Boscá, economista: "Es una noticia muy deseable para España que estemos exportando productos de alto valor añadido, usa mano de obra cualificada y tecnología puntera"

La economía española muestra una notable fortaleza. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el PIB español creció un 2,8% el año pasado, una cifra que representa justo el doble que la media de la zona euro. Este impulso se debe, fundamentalmente, al dinamismo del consumo y la inversión, que llevaron el crecimiento hasta el 0,8% en el último trimestre del año.

Dentro de este panorama positivo, uno de los datos más destacados es el buen comportamiento de las exportaciones. Tal como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', con Jorge Bustos, ya no se trata solo de servicios tradicionales, sino que España está exportando cada vez más productos de alto valor añadido.

Canva Foto de archivo de contenedores. Exportaciones a Estados Unidos

Así lo ha afirmado en COPE el catedrático de la Universidad de Valencia, José Boscá, quien ha explicado que se trata de "servicios de alto valor añadido y que utilizan mano de obra muy cualificada y tecnologías razonablemente punteras". Aunque considera que "hablar de un cambio de modelo productivo es posiblemente algo excesivo", Boscá ha subrayado que "desde luego esta es una noticia que va en una dirección muy deseable para la economía española".

La productividad, la gran asignatura pendiente

Sin embargo, no todos los indicadores son positivos. La cara negativa de los datos económicos reside en la productividad, la gran asignatura pendiente de la economía española. Según los últimos datos oficiales, este indicador se ha desacelerado en los dos últimos trimestres, lo que genera preocupación entre los expertos.

Hablar de un cambio de modelo productivo es posiblemente algo excesivo pero es una noticia deseable" José Boscá Economista

La amenaza de la guerra y la inflación

Las previsiones económicas también están en el punto de mira. El Banco de España tiene previsto actualizar sus estimaciones macroeconómicas, que en diciembre anticipaban un crecimiento del PIB del 2,2% y una inflación del 2,1%. No obstante, el estallido de la guerra en Irán obliga a revisar estas cifras, y se espera que la nueva proyección refleje un aumento en la estimación de la inflación.

El primer reflejo de este nuevo escenario se verá en el dato del IPC adelantado de marzo, que se conocerá esta misma mañana. Tras una subida de precios del 2,3% en febrero, todos los expertos coinciden en que el dato de marzo será considerablemente mayor por el impacto del conflicto.

A pesar de las rebajas del IVA en la energía, el coste de los carburantes sigue siendo más elevado que hace un año, con un petróleo que ha subido un 35% desde el inicio de la guerra. Además, la cesta de la compra también se encarece por el mayor coste de los fertilizantes y el transporte, un efecto que, según la OCU, se nota especialmente en frutas y hortalizas.

Con este contexto, analistas como Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, ya han puesto cifra a la subida: esperan que marzo deje una inflación del 3,6%. Este dato supondría un importante encarecimiento del coste de la vida que, advierten, podría agravarse si el conflicto bélico se enquista.