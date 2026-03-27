José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La Semana Santa empieza con lluvias a partir del lunes en el tercio norte; sin descartarlas en el Mediterráneo. En el resto del país, estabilidad atmosférica"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo para el fin de semana y la Semana Santa en el programa 'Herrera en COPE', presentado por Carlos Herrera. Tras unas semanas de fuertes precipitaciones en Canarias, que han llegado a dejar más de 600 litros por la DANA, el pronóstico apunta hacia una estabilidad atmosférica en la mayor parte del país. Para la jornada de este viernes, Maldonado ha explicado que solo se esperan algunas precipitaciones débiles en puntos de las regiones orientales del Cantábrico, el área del Estrecho y las islas Baleares, así como en Canarias.

Los cielos estarán nubosos, pero con tendencia a mejorar, en Cataluña, la Cordillera Ibérica y la meseta castellanoleonesa, mientras que en el resto se mantendrá despejado. Las temperaturas diurnas subirán, excepto en Andalucía, y se registrarán rachas fuertes de viento de componente norte en el Ampurdán, Pirineos, la cuenca del Ebro y Baleares.

Durante el sábado, el paso de un frente provocará chubascos en el tercio norte de la península. La cota de nieve se situará en 1.300 metros, aunque tenderá a bajar hasta los 700 o 1.000 metros. Las regiones mediterráneas permanecerán nubosas, pero en el resto de la península y el sur de Canarias predominarán los cielos despejados. Las temperaturas ascenderán en el sur peninsular, Baleares y Canarias, y descenderán en el Cantábrico, Cataluña, Aragón y el Sistema Central.

EFE BAÑADEROS (GRAN CANARIA), 24/03/2026.- La reactivación de la borrasca Therese ha provocado en Gran Canaria fuertes lluvias que han causado numerosos incidentes. En la imagen una persona achica agua de su vivienda. EFE/Angel Medina G.

El Domingo de Ramos podría traer lluvias ligeras en el País Vasco, las proximidades del Estrecho y en Baleares. Predominarán los cielos despejados en el resto del territorio, aunque con grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche. Maldonado ha destacado las diferencias entre regiones: mientras en Sevilla se podrán alcanzar los 24 grados, en Soria y Burgos no se superarán los 10 grados, con mínimas de hasta dos grados bajo cero en Ávila y Teruel. El viento de levante soplará con fuerza en el Estrecho.

Una Semana Santa sin sobresaltos

De cara a la Semana Santa, a partir del lunes, la previsión de José Antonio Maldonado es optimista. Lo más probable es que esté marcada por la estabilidad atmosférica, con solo algunas precipitaciones leves en el norte y sin descartarlas en puntos del Mediterráneo. Ante este panorama, el meteorólogo ha afirmado que "podrán salir todas o casi todas las cofradías desfilando por las distintas calles de España".

Podrán salir todas o casi todas las cofradías desfilando por las distintas calles de España" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Carlos Herrera ha resumido la situación meteorológica de forma gráfica: "la península hacia arriba, fresquito, y hacia abajo, tiempo primaveral estable". Maldonado ha confirmado esta apreciación, aunque ha matizado que las noches serán frescas. Como ejemplo, ha señalado que en la 'madrugá de Sevilla', "si no se va con un abrigo, pasará frío".

EFE Miembros de la Legión portan el Cristo de la Buena Muerte, de la Cofradía de Mena, por las calles de Málaga este Jueves Santo en uno de los eventos más populares de la Semana Santa andaluza

Los planes de Herrera y Maldonado para la semana santa

En un tono más distendido, ambos han conversado sobre la Cuaresma. Carlos Herrera ha recordado una reciente entrevista con Ignacio Camacho en el Círculo de Labradores de Sevilla. Por su parte, José Antonio Maldonado ha confesado haber pasado unos días complicados de salud, afirmando con humor: "he gastado en depósito de agua lo que no está escrito".

Finalmente, el presentador ha compartido sus planes para la Semana Santa de Sevilla. Ha confirmado que saldrá "de nazareno en el Silencio y de particular en la Candelaria". Además, ha adelantado que durante la salida de la Candelaria se leerá un pasaje de su pregón de hace 25 años, un momento emotivo que se producirá mientras el paso realiza su complicada maniobra de salida del templo.